Lorenzo no descartó cambiar la sede para la Selección Colombia

Barranquilla desde hace un buen tiempo ha sido la casa de la Selección Colombia para jugar la Eliminatoria Sudamericana. Allí, el combinado tricolor ha obtenido muy buenos resultados, pero desde la anterior eliminatoria la cosa cambió.



El estadio Metropolitano que antes era un fortín para Colombia fue un escenario donde el equipo perdió muchos puntos y que al final costaron la eliminación del seleccionado de cara a Catar 2022.



Pues bien, durante el cierre del Congreso del Fútbol en Barranquilla, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo tocó el tema de la sede que tanta polémica ha generado entre los que quiere que la Selección se quede en Barranquilla y los que piden que se rote la sede.

"La sede de Barranquilla me trae gratos recuerdos, y en la logística es el campo más grande, donde entra más gente, la calidez de la gente acá nos ha mostrado que son los hinchas perfectos", comentó el argentino.



No obstante, abrió la puerta a un cambio de sede: "En cuanto a los horarios de juego se eligen... A Venezuela por ejemplo no se le va a sacar ventaja por el calor o la humedad. Se elige entrenar a horarios acordes, con mucha hidratación. Hay una razón histórica, otra logística, y de todas maneras están abiertos los cambios de sede. Lo que sea mejor para la Selección lo vamos a ir eligiendo paso a paso".



Vale señalar que Colombia iniciará la Eliminatoria el próximo 7 de septiembre de local contra Venezuela y luego visitará a Chile el 12 del mismo mes.