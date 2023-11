¿Cumplen? Requisitos de Lorenzo: regularidad, historia, comportamiento

Néstor Lorenzo completó finalmente este martes el grupo de convocados para los partidos contra Brasil (16 de noviembre) y Paraguay (21), por la doble jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 que cierra el año.

Es poco tiempo pero su equipo ya tiene más o menos revisado el plan, es cuestión de ajustar piezas e ir por los tres puntos, que a estas alturas son obligatorios después de los últimos empates.



"Es una fecha complicada pero confiamos que podemos sacarlo adelante", afirmó en charla con RCN TV. Están todos bien, incluso James: "tenía un dolorcito pero está todo bien".



La polémica convocatoria de Yerry Mina sirvió para entender varias de sus decisiones: "Son decisiones tácticas y técnicas, hay jugadores inactivos en la posición ya abemos que podemos contar con alguno de los centrales como laterales, por eso decidimos traer a Yerry, está en etapa final de su evolución y es importante", afirmó.



¿Significa que basta con que estén sanos aunque no tengan mucho presente para estar en la Selección? "¡No!​Es importante la regularidad y también al historia, la personalidad, la manera como se comporta el jugador cuando viene y se pone la camiseta. Nosotros intercambiamos datos con preparadores físicos, entrenadores, a veces es fina la línea en la que uno puede analizar si están o no. El caso de Mina, ya estuvo hace cuatro partidos en el banco, otros no venían actuando, analizamos lo importante que es el jugador y también su regularidad", dijo.



La baja de Arias es un tema que no produce la angustia esperada: "es una baja hay que acostumbrarse, la dinámica es así, una amarilla injusta pero otros pierden otros jugadores también. Jhon es importante para nosotros pero lo reemplazaremos de buena manera".



Sobre el rival, Lorenzo no se confía en las bajas: "Brasil tiene DT nuevo, campeón de América, que despliega muy buen fútbol, la última fecha no sumó como estamos acostumbrados, pero tiene grandes jugadores que voltean situaciones a su favor, vamos a ver si podemos neutralizarlos y atacarlos".



Y de al eterna dicusión del 9 afirmó: "lo importante es que se generen las situaciones, llegó el 9, el 10, el carrilero, a Arias de interior le hicieron el penal... la idea es que muchos jugadores llegue a la zona y no estén parados ahí".



Faltan puntos, en su opinión, para el juego que ha mostrado su equipo: "En los cuatro partidos que jugamos lo hicimos correctamente y a veces mejor que el rival, hay que saber que cuando se da la oportunidad hay que aprovecharla".



Finalmente, se refirió a Luis Díaz y su situación familiar y también a la meta con él en Barranquilla: "Hablé, estuvimos a disposición, queremos que llegue bien. Fue un final feliz de esta historia tan lamentable, fue un respiro para todos, oramos que el papá esté bien, gracias a Dios está en su casa. ​Vamos a tratar de ser protagonistas, buscaremos el partido, con un plan y que los jugadores hagan un buen trabajo para la felicidad de Colombia".