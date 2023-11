Arriesgar o no a James contra Brasil, la cuestión en Colombia: plan B

James Rodríguez está en casa. Y esa es la buena noticia. Llegó a estar en riesgo su presencia y por eso verlo bajar del avión y subir de inmediato al bus para dirigirse al entrenamiento fue una inyección de optimismo.

Pero después de eso, lo que queda es la duda de siempre: ¿acaso no es usual que el menor problema físico en él se convierta en una ausencia de semanas?

"James ha tenido una pequeña molestia, pero se lo están tratando bien en su club, creemos que llegará bien y tenemos unos días más para trabajar, el reporte que tenemos es bastante favorable", dijo Amaranto Perea, asistente de Néstor Lorenzo en selección nacional.

​

​Sigue siendo un 'little problem', como decía Ancelotti en Everton, pero un 'problem' en todo caso. Lo que nos lleva a la duda ineludible: ¿vale la pena arriesgarlo en un partido con la exigencia de Brasil?

​

Verlo entrar de inmediato a la cancha es todo un mensaje: si es por él juega 'hasta cojo', como dijo una vez hace años. Y puede que tenga razón: podrá tenernos de hijos el equipo que hoy dirige Diniz pero viene sin Neymar, sin Casemiro, sin Ederson y de sumar un punto de seis en la última doble jornada de Eliminatorias, y esa tentación es inevitable: ¡hay que atacarlos con todo el arsenal!



La mecha de ese volador es el 10, el más claro en el pase, el que demostró contra Uruguay que resuelve con goles las dudas de generación de las últimas fechas, el que además viene del mismísimo Brasil, que aporta varios jugadores a este momento de crisis por lesiones. James es el combo completo.

​

Pero está su cuerpo, que otras veces traicionó, y un antecedente preocupante: cuando vinieron jugadores con molestias físicas, como Cuadrado o Mina, volvieron lesionados a sus clubes y tuvieron bajas de larga duración. ¿No se aprenderá nada de esas lecciones?

​

Habría que ver, si la elección fuera la prudencia, qué armas quedarían. Y las hay: es verdad que contra un rival de la talla de Brasil no será sano correr riesgos y el medio campo será clave. Por eso, pensar en un jugador como Kevin Castaño desde el vamos, fortaleciendo la línea de tres en marca con Lerma y Uribe pero ganando un hombre fuerte en el pase, sería un paso en ataque, aunque suene defensivo: les daría socios a Díaz, James y Borré.

​

Otra opción, considerando que no estará Jhon Arias, es apostar por sangre joven: Carrascal o Asprilla. Se trata de creativos puros y además con un despliegue físico que puede hacer la diferencia, que también podrían apoyar a los hombres en punta, solo que con una garantía menos: no son especialmente fuertes en marca.

​

​Al final se trata de saber qué tan grande es el riesgo que se quiere correr: James es garantía de juego, pero no llega a tope como en las convocatorias anteriores y eso hace que se tenga que sopesar si se usa solo en Barranquilla y se cuida en Asunción o incluso si se aprovecha un solo tiempo y se remata con jugadores más potentes físicamente. De ese tamaño es el lío de Lorenzo.