Consternación dentro de la Selección Colombia Femenina: Gaitán habló

Como ha sido característico, hay algo que la Federación Colombiana de Fútbol se ha guardado y con el tiempo explotará en el fútbol femenino, así como sucedió con las denuncias interpuestas desde 2012 que se empezaron a destapar siete años más tarde. La voz de las futbolistas apareció para desenmascarar los vetos dentro de las convocatorias, específicamente, con Daniela Montoya.

Ahora, tres años después, la situación se ha vuelto constante dentro del combinado nacional con varias ausencias importantes cada vez que Nelson Abadía saca a la luz el listado de convocadas para las fechas FIFA y ahora, ad-portas de disputar la Copa América 2022 en casa.

Un fútbol femenino colombiano que ha venido evolucionando paso por paso, pero que todavía no mantiene la regularidad como sí lo hacen las ligas europeas jugando semana tras semana. Natalia Gaitán e Isabella Echeverri estaban enfocadas con el Sevilla de la Liga Iberdrola con la ilusión intacta de aparecer en la convocatoria previa a la Copa América. Por su parte, Yoreli Rincón también jugaba constantemente con la Sampdoria en la Serie A, pero su nombre tampoco sonó en el listado.

Tras el tuit de Isabella Echeverri comentando su asombro por no ver su nombre sin entender lo que sucede en el combinado nacional, Natalia Gaitán concedió entrevistas al Diario AS y a Caracol Radio, en donde, así como su compañera en la zaga defensiva, mantuvo que no ve la razón de no ser convocada a pocas semanas de debutar en Copa América.

Pasando sus vacaciones en su natal Bogotá, a la expectativa de su futuro, que probablemente continúe en Europa, Natalia Gaitán estuvo en un evento con Carles Puyol y Linda Caicedo. Para AS y Caracol Radio, comentó, ‘es algo que no controlo, no tengo ningún poder. Estuve concentrada toda la temporada en mi club, en lo que podía hacer, en jugar, en encontrarme bien a nivel físico. Ahora estoy pensando en las posibilidades a futuro y en eso estoy gastando mi energía ahora mismo’.

Aparte de la Selección Colombia, demostró estar feliz con la final entre América y Deportivo Cali en el Pascual Guerrero con 38,000 espectadores aproximadamente, ‘hay liga y tuvimos una final muy buena, impresionante, con récord de asistencia, con un nivel muy alto por ambos equipos, nos dieron un gran espectáculo y estoy seguro que en la Libertadores también lo van a hacer. Pero como se dice, no sabemos lo que va a pasar en el futuro inmediato y eso es lo que necesitamos. Esperemos que esta liga se pueda repetir cada año o cada semestre y que no estemos penando’.