Referente de la Selección Colombia lanzó un dardo por la convocatoria

La Selección Colombia femenina vuelve al ruedo. Este martes, el seleccionador Nelson Abadía publicó la convocatoria de 25 jugadoras para los dos amistosos frente a Estados Unidos, de cara a la Copa América que se avecina.

Si bien se destaca la presencia de 12 futbolistas que actúan en el torneo local, toda la atención quedó en aquellas que continúan con el veto a la Tricolor. Aquellas deportistas que por razones desconocidas, por lo menos desde fuentes oficiales, no volvieron a ser tenidas en cuenta.



Isabella Echeverri es una de las afectadas por la insólita situación y a través de redes sociales no solo le deseó suerte a sus compañeras sino que además lanzó a un dardo respecto a su veto.



"Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde este, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso", escribió la antioqueña de 27 años en su cuenta de Twitter.



Al igual que Isabella, otras referentes del seleccionado femenino como Natalia Gaitán, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba nuevamente se quedaron por fuera y las razones serían las mismas (extraoficialmente se habla de altercados con los dirigentes). Situación complicada teniendo en cuenta la Copa que en contadas semanas se disputará en el país y dará cupo al Mundial.



Colombia jugará el 25 y 28 de junio frente a las norteamericanas en el Dick's Sporting Goods Park y el Rio Tinto Stadium.