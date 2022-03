Polémica: un goleador, una solución y una promesa, a la tribuna

Salió la nómina titular de la Selección Colombia para el crucial duelo contra Bolivia y la polémica saltó de inmediato, no por la elección de los 11 titulares sino por los que no entraron en su consideración.

Colombia jugará con Ospina; Muños, Cuesta, Tesillo y Fabra; Cuadrado, Cuéllar y James; Sinisterra, Muriel y Luis Díaz. Hasta ahí, salvo la titularidad de Sinisterra, jugadores con recorrido y experiencia, fieles a lo que el entrenador llamaba 'memoria táctica'.



Pero al banquillo fueron Vargas y Montero; Medina, Dávinson, Yairo Moreno, Barrios, Cantillo, Uribe, Lerma, Quintero Borré y Borja.



Y ahí ya salta una primera discusión a la tribuna fueron Johan Mojica, Jhon Lucumí, Luis Suárez, Harold Preciado y Alfredo Morelos.



¿Prefiere el DT a Borja que a Morelos, uno de los goleadores de la Europa League? Sí y no. Puede ser que el de Junior no pase por una buena racha en la selección nacional, pero una noticia inesperada lo benefició pues Morelos, al parecer, tiene una sobrecarga muscular que habría obligado al DT a guardarlo para el martes, cuando puede ser una buena fórmula contra Venezuela.



Pero el caso de Preciado, el delantero más en forma que tiene la convocatoria de 28 jugadores, justo en un momento de extrema necesidad como el actual, es más difícil de explicar: ¿es mejor Borja, que solo juega de centro delantero, que el jugador de Santos, que además puede ser alternativa para Díaz por izquierda, como lo hizo con éxito en el amistoso contra Honduras?



Lo de Suárez se entiende porque está suspendido por tarjetas amarillas y lo de Mojica, por otro tema físico, o de cuando hay alternativas, tendría sentido.



Rueda se juega otra vez sus cartas. Ojalá él tenga datos que se desconozcan y haya visto soluciones que a la distancia no se ven tan claras. Su sabiduría es todo lo que le queda a Colombia.