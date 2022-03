Rajan a Colombia del Mundial: en Sudamérica no los ven clasificados

A falta de escasos tres clasificados para sellar las Eliminatorias, y con dos partidos en juego, el Diario Marca realizó una encuesta con periodistas sudamericanos que dieron su opinión sobre sus clasificados. Con Brasil, Argentina y Ecuador al borde de entrar a Catar, Colombia vive un panorama complicado, demostrado por sus resultados y también en las voces de comunicadores a lo largo de Sudamérica. Los cafeteros esperan no solo conseguir los seis puntos en disputa, sino esperar resultados de Chile, Perú y Uruguay. Nueve de los diez encuestados pusieron a Colombia por fuera del Mundial, mientras que solo uno, por coincidencia, colombiano, puso al combinado nacional en zona de repechaje ante Australia.

Aunque todavía matemáticamente puede entrar Colombia a Catar, Reinaldo Rueda y sus dirigidos viven un momento complicado a falta de dos partidos y con la necesidad de ganar ambos. Es por eso que periodistas del continente sudamericano han hablado de sus candidatos por clasificar a Catar, y la mayoría coincidió en que los colombianos no logran la hazaña. Tampoco incluyen a Chile en la cita orbital, dejando a Ecuador y Uruguay clasificados, y Perú al repechaje, solo Francisco Henao, colombiano, puso a los cafeteros en la repesca.

Marcelo Benedetto de ESPN Argentina, Carla Saucedo de Tigo Sports, Bolivia, Cahe Mota de Globoesporte de Brasil, Alejandro Cisternas de Mercurio en Chile, Mauricio Turbay de Diario Súper en Ecuador, Nicolás Lithitx de Tigo Sports Paraguay, Miguel Ángel Suero de El Amague en Perú, Eduardo Rivas de Canal 4 en Uruguay y Juan Sifontes de Conexión Goleadora en Venezuela, dieron a Ecuador y Uruguay como sus clasificadas directamente y a Perú en repechaje. El único que dejó por fuera a los incas fue Francisco Henao de El País en Colombia.

Los periodistas destacaron el gran nivel que ha mostrado Gustavo Alfaro, de hecho, Mauricio Turbay lo catalogó como sorpresivo por juntar experiencia y juventud, un plan de clasificar que se veía más cerca en 2026 antes de que iniciara esta Eliminatoria en 2020. Además, destacaron el desempeño de Diego Alonso tomando un combinado ya hecho y con recorrido de tantos años por Óscar Washington Tabárez.

Con excepción de Francisco Henao, destacaron lo hecho y trazado por Perú que siempre busca la manera de instalarse en repechaje, y consideran que ese será el puesto que los incas alcanzarán para enfrentar a Australia en la repesca. Henao, por su parte, fue el único en considerar a Colombia en esa quinta posición, ‘hay enfrentamientos directos entre equipos involucrados en la pelea por los cupos y allí se quitarán puntos entre ellos. Eso le conviene a Colombia, que de alguna manera enfrentará en estas dos últimas fechas a selecciones ya eliminadas’.

Por último, ninguno de los periodistas, ni siquiera Alejandro Cisternas de Chile consideraron a los australes en el Mundial directamente o en el repechaje. Cisternas dijo que, ‘la lógica indica que Uruguay le gana a Perú en Montevideo y después Perú a Paraguay en Lima. Con eso les debería alcanzar a cada uno para lograr sus objetivos. En estos dos casos se ve la influencia de sus seleccionadores. Alfaro y Ricardo Gareca han sabido potenciar a Ecuador y Perú respectivamente que no tienen grandes cracks en Europa, mientras que Uruguay supo cambiar a tiempo a Tabárez e hizo una buena elección con Alonso’. Carla Saucedo de Bolivia sí habló sobre Chile y su no posibilidad de ingresar a Catar, ‘por las posibilidades matemáticas que hay a falta de sólo seis puntos por jugar, Uruguay, que se pudo recuperar a tiempo, y Ecuador, cuyo seleccionador, Gustavo Alfaro, me gusta mucho, se van a llevar los dos lugares que quedan libres y Perú llegará al repechaje, ya que Colombia y Chile no les alcanzará en estas dos fechas que quedan’. Un panorama complicado que viven los australes y los colombianos, tanto así que en Sudamérica no parece que tengan favoritismo por entrar al Mundial.