Las cuatro figuras de Millonarios que están en prelista de Selección

Se avecina la última doble jornada de Eliminatorias y la Selección Colombia tiene un panorama complicado: no solo debe ganar sus dos partidos por buena diferencia de gol, también necesita que otros resultados se le den.



Así pues se espera que Reinaldo Rueda se la juegue en su última convocatoria para tener un rendimiento óptimo.

Justamente sobre la lista que saldrá esta semana, Julián Capera avisó en el programa ‘Pola y Bola’ que Millonarios tiene a cuatro futbolistas en el radar de Reinaldo.



“Las prelistas existen y para esta se encuentra Álvaro Montero (arquero), Stiven Vega (volante de marca), Andrés Llinas (defensa central) y Daniel Ruíz (volante ofensivo)”, mencionó el periodista de ESPN.



Si bien no tienen la convocatoria asegurada, sí están siendo considerados. Es más, Capera recordó que para la jornada clasificatoria de noviembre, Fernando Uribe estuvo en lista, la Federación le pidió a sus familiares hacer el video en el que se anunciaba su llamado, pero al final no quedó.



Por otro lado, Guillermo Arango aseveró que de los cuatro opcionados, Montero sería el de mayor posibilidad: “En este momento está casi seguro Álvaro Montero, como tercer arquero... Tiene a Mosquera Marmolejo y Chunga como grandes competidores, pero yo creo que por la edad y rendimiento estará seguramente”.



Así mismo indicó que Vega tiene también muchas posibilidades de estar, teniendo en cuenta la situación de Wilmar Barrios en Rusia. En caso de algún contratiempo, que se espera no lo tenga, el antioqueño de apenas 23 años estaría como opción.



En caso de ser llamados, estos futbolistas automáticamente se pierden el duelo con Independiente Medellín en el Atanasio (23 de marzo) y quedan en duda para enfrentar a Junior en El Campín (30 de marzo).