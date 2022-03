¿Con o sin creativos en Selección Colombia? Dudas y opciones de Rueda

A Reinaldo Rueda no lo trasnocha la figura del número 10 en Selección Colombia. Así, sin rodeos. Si puede contar con ellos está bien pero cuando no se ha dado el lujo de tener convocatorias sin un referente creativo. No es un dato menor para las decenas de críticos que lo acusan de no practicar un fútbol moderno.

Ahora el DT tiene opciones, pero hay tantas carencias y urgencias que no está claro si los usará o no, si los ve como solución o como camisa de fuerza. Pensó en hombres como James Rodríguez cuando estuvo sano, en Juan Fernando Quintero cuando tuvo un amistoso y hasta en Yaser Asprilla aunque tiene solo 18 años. Pero en convocatorias como la de la fecha triple contra Brasil, Ecuador y Uruguay simplemente no llamó a ninguno.



Ya son 7 partidos sin gol y eso les da algún voto de confianza a los enlaces, pues uno de los lunares fue la falta de socios para jugadores definitivos en ataque como Luis Díaz, el actual referente del ataque nacional.



La duda pasa por el momento de cada uno de los candidatos. Unos tienen poca competencia pero mucho recorrido, otros han ido tomando forma desde enero, en las amargas derrotas contra Perú y Argentina, y algunos se ilusionan con una acercamiento a una selección mayor, aún cuando no tengan muchas opciones.



Todo sumará a la hora de enfrentar a Bolivia (24 de marzo) y Venezuela (29), cuando la única opción es sumar 6 puntos y esperar al milagro de los demás resultados.



¿Quiénes está disponibles? Repasamos las opciones:



James Rodríguez



Existe siempre la duda de si está lesionado o no pues su historia médica está protegida por un estricto velo de silencio. No estuvo en los últimos dos partidos de la Liga de Estrellas de Catar por alguna razón que no se confirmó, aunque una cuenta de hinchas en inglés y español asegura que fue un leve problema muscular. Lo cierto es que si llega a la convocatoria tendrá un mes de inactividad, lo que es bueno y malo: bueno porque llega descansado tras haber salvado el descenso en su club, malo porque ha sido siempre la queja de sus detractores que llegue aún sin tener los mismo méritos de los demás. Suma 5 partidos desde las duras derrotas contra Perú y Argentina.



James aporta pase y remate de media distancia, tiene a su favor un gol de penalti que fue definitivo en el pasado camino al Mundial de Rusia 2018, pero el tema físico siempre es una incógnita.



Juan Fernando Quintero



Estuvo en la convocatoria para la penúltima jornada de las Eliminatorias pero no pudo llegar por un golpe sufrido, precisamente con Selección Colombia, en el amistoso contra Honduras.



Lo bueno es que en su regreso a River Plate se recuperó totalmente y además ganó continuidad: lleva siete partidos y cuatro goles en partidos oficiales. Lo mejor es que es parte de ese equipo tricolor desde hace muchos años (lleva dos Mundiales), que tiene experiencia y conocimiento, tiene gol y pase gol y está sano, lo que ya es ganancia. La duda siempre es qué tanto fondo tiene para aguantar partidos completos, una de las razones por las cuales en River es más alternativa que otra cosa.



Yaser Asprilla



El Watford de Inglaterra pagó 3 millones de euros por este jugador, cedido en Envigado, que solo tiene 18 años y podría cumplir su segunda convocatoria al equipo mayor. Fue la gran en la última convocatoria y aprovechó incluso unos minutos en la última derrota contra Péru. Desde esa triste jornada ha jugado tres partidos sin goles. Tiene más gol que pase y además juventud para el recambio en la selección nacional.



​Yimmi Chará



Puede ser que no sea el número 10 el que más lo identifica, pero sí que es un hombre de confianza de Rueda para la misión de conectar el medio campo con la delantera. Desde aquellas derrotas contra Perú y Argentina, en las que estuvo convocado, jugó 3 partidos y marcó dos goles con Portland de la MLS. A sus 30 años, tiene la experiencia, el pase filtrado y el remate a gol. Pero ha sido otra de las víctimas del mal funcionamiento del equipo en Eliminatorias.



Jaminton ​Campaz



Tiene solo 21 años pero tanta experiencia, antes en Deportes Tolima y ahora en Gremio de Brasil, que parece un veterano. Jugó 30 partidos en Gremio desde agosto de 2021, poco después de jugar la Copa América de Brasil, última vez que lo convocó Rueda. Marcó cuatro goles, el último olímpico, una auténtica joya. Otra alternativa para defensas cerradas como la que se anticipa en Bolivia y con recambio generacional en ataque, una necesidad para Colombia.



Daniel ​Ruiz



​Pensar en el jugador de Millonarios, de 20 años, tiene una lógica parecida a la de Yaser Asprilla: un joven que es bueno acercar al equipo nacional mayor, que supone el recambio para el futuro y que, en caso de emergencia, tiene el ímpetu y el arrojo de la juventud que podría resolver una situación de crisis, pues tiene pase y gol. Lleva 8 partidos en Liga, un gol y una asistencia.