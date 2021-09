Llinás y Román no tuvieron minutos en Selección: Gamero opinó de Rueda

La triple jornada de Eliminatorias llegó a su fin y con ello los futbolistas regresan a sus respectivos clubes. En el caso de Colombia, el regreso de quienes fueron citados del medio local fue rápido y sencillo. Esto debido a que el último duelo de la Selección fue en Barranquilla.



En el caso de Millonarios, Andrés Felipe Román y Andrés Llinás tomaron un avión rumbo a Bogotá y entrenaron con el grupo este mismo viernes, sisma situación que el costarricense Juan Pablo Vargas, pensando en el duelo del domingo frente a Bucaramanga.

Vale recordar que los tres defensores no tuvieron un solo minuto en sus respectivas selecciones y justamente de ese detalle fue cuestionado Alberto Gamero en rueda de prensa. Lejos de generar polémica, el estratega samario se mostró feliz por la experiencia que tuvieron sus dirigidos.



Así mismo se animó a destacar la “gran enseñanza” que le dejó Rueda al fútbol colombiano en esta triple jornada de Eliminatorias, periodo en el que se empató en La Paz, Asunción y se le ganó sólidamente a Chile en el Metropolitano. Cinco puntos de nueve.



Llegada de los convocados a selección nacional - Vamos a mirarlos en qué condición llegan. Si están bien, van a jugar seguro. Tres jugadores que vienen de estar en selección no les vamos a dar de premio no ponerlos a jugar, a no ser que tengan algo. El premio es que tienen su posición en el equipo, es decir el caso de Vargas, Llinás y Román. Entrenaron hoy, lo harán mañana y si están bien pueden jugar.



Aprendizaje en sus selecciones - Ellos en la Selección aprenden de jerarquía, a valorarse ellos mismos. Hablé con los tres y les pregunto cosas para saber su evolución de allá y la verdad vienen muy fortalecidos por los conceptos tácticos de sus respectivos técnico (Reinaldo en Colombia y Luis Fernando Suárez en Costa Rica). Conceptos claros que se los pregunta uno para darlos aquí en el equipo. Vienen motivados. Estar en la Selección es lo más grande que le pasa a un futbolista, un ser humano. Les digo que es un compromiso mucho más grande, no solo lo tienen con Millonarios sino ahora también con la Selección. Ahora es tratar de hacer lo mejor posible para volver a ser tenidos en cuenta.



Valioso aporte de Reinaldo Rueda en Selección - Lo que más rescato de esta Selección es que el profe Rueda nos dejó una gran enseñanza de cómo planificar los partidos de selección nacional. Lo hizo en Bolivia, Paraguay con buenos resultados y otro en Barranquilla. Debemos ser conscientes de que nadie sabía quienes iban a jugar, el profe inteligentemente sacó un once y nos dejó una gran alegría. Está orientado y sabe para dónde va. Esos tres puntos contra Chile nos dejaron bien posicionados y con la idea y mentalidad de que vamos bien. Ahora queda seguir trabajando con sus equipos y planificar estos tres partidos que vienen para octubre: Brasil, Ecuador y Uruguay. Hay que seguir soñando y sé que lo vamos a lograr.