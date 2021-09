¿Qué pasará con Vargas, Llinás y Román? Gamero dio pistas de su once

Después de una extensa jornada de Eliminatorias sudamericanas, el fútbol colombiano regresa con su novena jornada. Millonarios, segundo ubicado en la tabla de posiciones, visita al Bucaramanga, quinto, en un duelo por la parte alta de la clasificación.



En la previa del encuentro, Alberto Gamero analizó en rueda de prensa las virtudes de su rival, habló de los jugadores que recupera para este fin de semana (convocatoria a selección nacional) y dio un par de visos respecto a cómo formaría su equipo en el Alfonso López el próximo domingo (2 p.m.).

Llegada de los convocados a selección nacional - Vamos a mirarlos en qué condición llegan. Si están bien, van a jugar seguro. Tres jugadores que vienen de estar en selección no les vamos a dar de premio no ponerlos a jugar, a no ser que tengan algo. El premio es que tiene su posición en el equipo, es decir el caso de (Juan Pablo) Vargas, (Andrés) Llinás y (Andrés Felipe) Román. Entrenaron hoy y mañana, si están bien pueden jugar.



Román y Llinás en Selección Colombia - Llegaron bien, muy motivados. Se pueden destacar los tres resultados importantes con nuestra Selección, motivación para ellos. Ya hoy entrenaron, mañana entrenamos y lo más seguro es que vayan a ser de la partida del día domingo.



Objetivos en el trabajo de semana - Estamos consolidando el tener el arco en cero, es importante. Siempre le digo a mis jugadores que para ganar un partido hay que defenderse bien. Defendiéndote bien vas a estar con orden, si estas ordenado vas a tener la posibilidad de jugar bien y si juegas bien estás cerquita de ganar. Le damos mucho énfasis a defendernos bien con muy buenos despliegues, que cuando ataquemos haya una buena cobertura haciendo relevos, eso es importante. Lo otro a lo que le damos énfasis es la postura y el porqué los laterales van por dentro y los extremos van por fuera, o al revés. Ocupar diferentes líneas y sepan ellos por qué lo hacen. Veo que lo estamos haciendo bien, lo implementamos mejor y cada día que jugamos el equipo se consolida más.



Fortalezas del Bucaramanga - Es el equipo que más goles ha hecho en Liga con 14. Es el que más centro tiene, se basa mucho en sus extremos como Meléndez, Palacio o Sherman y salen con sus dos laterales constantemente al ataque. Tienen dos jugadora peligrosos en el frente de ataque como Quintana y Fernández, los dos son fuertes en el juego aéreo. En la mitad tienen jugadores que te hacen posesión rápida como Téliz y Hernández y un tapón como Acosta que es soporte de ellos. Dos centrales que van bien al ataque. Es un equipo del que estamos a dos puntos. A pesar de que hayan cambiado de técnico, que no sabemos el por qué, vienen haciendo buen trabajo, buenos resultados y son partidos vitales pensando en una clasificación porque son rivales directos.



Titularidad por izquierda - En la marcación izquierda tenemos la posibilidad de (Felipe) Baguero y (Elvis) Perlaza, de ahí no vamos a salir. Con Perlaza hemos tenido muchos partidos jugando con perfil cambiado porque me da fútbol, interioriza el juego; con Banguero tenemos la posibilidad de atacar por fuera. Dos caso diferentes. (Omar) Bertel recién viene de un problema de tobillo y personalmente no lo veo para un partido.



Situación de los lesionados - Avanzan muy bien. Bertel ya está haciendo trabajo con nosotros, la idea es que pongamos una práctica de fútbol con él y pierda el miedo, pero ya está recuperado. El caso de (Diego) Abadía, el médico nos dice que en dos semanas ya está con nuestro preparador de lesionados, ya en 15 días estará con nosotros. El más larguito es Kliver (Moreno), lo normal, todavía se demora 3-4-5 meses más porque es algo más grave. Me parece que en el departamento médico estamos al día, estamos a un 80% con todos lo jugadores (excepto Kliver) y estamos tranquilos.



Variantes en la posición de arquero - En el arco siempre soy sincero. Las rotaciones poco me gustan, solo cuando está la necesidad juega otro. El que elija de los dos ha rendido, el que elija ha dado un buen trabajo. Si le toca jugar nuevamente a (juan) Moreno tengo la tranquilidad porque ha hecho un buen trabajo en los partidos que ha jugado y va creciendo como queremos todos.



Apoyo de la hinchada - A los hinchas, la verdad, los necesitamos y nos sentimos orgullosos de ellos. A pesar de que el agente no podía ir, ellos nos animaban, iban a la concentración y eran un apoyo grande. Lo del lunes fue muy bonito porque nos comportamos como gente, en paz, es lindo ver un estadio así. Las dos barras a 20 metros, la gente, los niños yendo al estadio, nuestra familia.