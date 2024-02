¿Por qué Mayra Ramírez no fue convocada a Copa Oro? Esta es la razón

El técnico de la Selección Colombia femenina, Ángelo Marsiglia dio a conocer el listado de las 23 jugadoras a la Copa Oro que se disputará en Estados Unidos y la convocatoria terminó siendo sorpresiva tras la ausencia de Mayra Ramírez, flamante refuerzo del Chelsea.

Muchos se vieron sorprendidos por la no convocatoria de Ramírez, quien se convirtió en uno de los fichajes más caros del mundo en el fútbol femenino y no ir a la Copa Oro Femenina generó mucho ruido.



Sin embargo, la razón por la que Mayra Ramírez no fue convocado es porque Chelsea no decidió prestarla al seleccionado, pues quieren a la delantera en óptimas condiciones, pues será tenida en cuenta para los duelos de cuartos de final de Champions League Femenina contra Ajax. Además, el club sabe que viene en proceso de adaptación tras estar recién llegada al fútbol inglés.



De igual manera, previo a esos duelos internacionales, Chelsea tendrá que enfrentar FA Cup contra Crystal Palace, luego Liga contra Manchester City, Leicester y Arsenal. Posteriormente, el 19 de marzo Chelsea tiene programado el duelo de ida contra Ajax y el 27 de ese mismo mes jugarán el juego de vuelta en Londres.



Por el lado de la Copa Oro Femenina tendrá su fase de grupos desde el 20 al hasta el 28 de febrero, cuartos de final se disputarán el 2 y 3 de marzo, las semifinales el 6 y la final se jugará 10 de ese mismo mes.