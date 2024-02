Selección Colombia Sub-20 confirma amistosos contra Estados Unidos

Es momento de acelerar en la preparación del Mundial Femenino Sub-20, que se disputará en Colombia, del 31 de agosto al 22 de septiembre próximo.

Por eso la selección nacional, al mando de Carlos Paniagua, ha confirmado dos partidos amistosos para darles competencia a sus dirigidas.



“La Selección Colombia Femenina Sub 20 tendrá dos encuentros amistosos ante su similar de Estados Unidos. Las dirigidas por Carlos Paniagua continuarán con su proceso de preparación para el CONMEBOL Sudamericano de la categoría y la Copa Mundial de la FIFA. Los encuentros serán antesala de los partidos de la fecha 9 por la Liga BetPlay DIMAYOR I-2024″, informó la FCF.



Significa que los asistentes a los partidos Equidad vs Nacional y Fortaleza vs Alianza FC tendrán doble premio y podrán ver a las jugadores que nos representarán en la Copa Mundo, midiendo fuerzas con uno de los candidatos al título.



Prográmese de una vez para estos compromisos:



Colombia vs. Estados Unidos

Fecha: Domingo 25 de febrero

Hora: 3:30pm

Estadio: El Campín



Colombia vs. Estados Unidos

Fecha: Miércoles 28 de febrero

Hora: 12:00 p.m.

Estadio; Metropolitano de Techo