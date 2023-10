Bielsa se sorprendió con el rendimiento de James Rodríguez

El Director Técnico de la selección uruguaya habló en una rueda de prensa después de que su equipo empatara 2-2 con la Selección Colombia, y elogió al volante James Rodríguez, quien tuvo una destacada actuación al anotar un gol y proporcionar una asistencia en el partido.

En rueda de prensa le preguntaron sobre el rendimiento del volante del Sao Paulo y esto fue lo que dijo tras el empate en la ciudad de Barranquilla:

“Es un jugador con antecedentes, con virtudes, con recursos, conocido por todos. Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era lo que demostró en el partido de hoy (jueves), pudo destacarse lo que no es una sorpresa por la jerarquía que tiene como futbolista, pero sí sorprende de algún modo que recién está retomando de algún modo la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma para mostrar sus virtudes, que las tiene".

No obstante, Bielsa también habló sobre las condiciones climáticas del partido que fueron complicadas para ambas selecciones. Afirmando que, “es difícil jugar a la temperatura y a la hora que nos tocó, pero es una dificultad para los dos equipos y sinceramente tengo la sensación de que el espectáculo fue bueno y los dos equipos construyeron un buen espectáculo de fútbol”.

Uruguay sumó un punto difícil en la ciudad de Barranquilla, y ahora tendrá que recibir a Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo el día martes 17 por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.