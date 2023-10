Carlos A. Vélez explotó contra Néstor Lorenzo por empate de Colombia

Desazón en Colombia, luego de que la Selección dejara escapar el triunfo sobre Uruguay, en la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



La Tricolor ganaba 2-1, pero una desconcentración defensiva provocó la expulsión del arquero Camilo Vargas y un penalti que Darwin Núñez cambió por gol para el 2-2 final en Barranquilla.



Así, llegaron las críticas al combinado cafetero, y a su entrenador, el argentino Néstor Lorenzo.



Especialmente Carlos Antonio Vélez, reconocido comentaristas de RCN TV y Win Sports, estalló contra el seleccionador de Colombia, y criticó todo de Lorenzo frente a los charrúas.



“Es el partido más flojo que le he visto a Colombia en la era Lorenzo”, fue la primera sentencia de Carlos Antonio en el programa ‘Planeta Fútbol’ en Win Sports.



Luego apuntó contra el DT argentino: “Planeó mal, cambió mal, dirigió mal, y no recompuso, descompuso”.



Además, Vélez comentó: “Sigo creyendo que (Frank) Fabra ya no está para estos trotes; Santiago Arias fue mejor, pero le atacaron la espalda todo el partido; Lo de (Wilmar) Barrios es penoso (…) Bien Mateus Uribe, muy bien Jhon Arias, y Luis Díaz (le gustó) por su entereza, pero futbolísticamente perdió más de la mitad de los duelos”.



El periodista apuntó a Camilo Vargas como la gran figura de Colombia, y opinó que “Uruguay no merecía perder. El partido estuvo muy mal dirigido por parte de Lorenzo, porque había que cerrar el juego y debió meter a (Kevin) Castaño y no a Ríos).