Guiño de Amaranto Perea a la FCF: ‘sería un honor que me llamaran’

En charla con El Carrusel de Caracol Radio, el extécnico del Junior, Luis Amaranto Perea, se refirió a la falta de garantías para técnicos colombianos, a la situación actual de la tricolor en la Eliminatoria Sudamericana y se mostró ilusionado frente a un posible llamado de la FCF para orientar algún proceso a nivel de selecciones.

“Sería un honor que me llamaran de la Federación Colombiana de Fútbol”, dijo Perea sobre la posibilidad de llegar en algún momento a una Selección Colombia.



El exfutbolista dejó clara su preocupación por el mal momento que atraviesa el equipo nacional: “preocupa y duele la situación de la Selección Colombia, por los compañeros y por la gran persona que es el profesor Reinaldo Rueda”. Cabe recordar que Amaranto fue compañero de varios de los que visten la tricolor en la actualidad, entre ellos Falcao García.



Y agregó que “preocupa mucho la falta de gol, especialmente por la categoría de los jugadores. Defensivamente el equipo se ha comportado bien (…) Hoy nos tocó en la Selección, pero esto es algo que nos viene pasando hace rato. Primero deberíamos definir a qué se quiere jugar”.



Amaranto Perea dijo que los directivos deben trazar una línea, para que se sepa con claridad a qué se juega y cuál es la apuesta. “Faltan garantías para los técnicos colombianos, yo no hablo mal de los técnicos extranjeros, porque yo he sido extranjero”, dijo sobre lo complicado que es para un técnico local dirigir en casa y más si se habla de la selección.



Cabe recordar que la Selección Colombia viene de perder en la doble jornada de Eliminatoria de enero/febrero frente a Perú y Argentina, y complicó su clasificación al Mundial de Catar. Muchos piden la salida del técnico Rueda para los dos últimos partidos, que serán en marzo ante Bolivia y Venezuela.