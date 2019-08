Los jugadores de la Selección Colombia con problemas en la actualidad

Este martes se conocerán los convocados de Carlos Queiroz a la Selección Colombia, aunque algunos jugadores que podrían ser llamados a la Tricolor no pasan por su mejor momento por diferentes razones.



Ya sea por lesiones, problemas personales u otras razones, estas son las razones que alejarían a algunos jugadores de la Selección de los partidos amistosos contra Brasil y Venezuela, el 6 y el 10 de septiembre.

James Rodríguez: el volante colombiano sufrió una lesión en el sóleo en su primer partido de la temporada y se prevé que esté sin jugar las próximas tres semanas y no podría participar en los amistosos.



Falcao García: el capitán de la Tricolor no ha podido actuar por alguna lesión en la rodilla, según ha indicado el entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim. Aunque no se tiene un tiempo estimado para su recuperación, su inactividad lo podría alejar de esta convocatoria.



Andrés Ibargüen: hace parte de los jugadores que está revisando constantemente Carlos Queiroz, pero este fin de semana sufrió una molestia muscular que lo podría alejar de ese llamado. El técnico expresó que estaría por fuera un poco más de una semana.

Santiago Arias: hasta el momento no ha jugado con Atlético de Madrid y parece difícil pelear el puesto con Kevin Trippier. Con Stefan Medina en buen momento, el técnico podría optar por probar algún jugador con mejor presente.



Luis Manuel Orejuela: vive un buen momento con el Cruzeiro de Brasil, pero el club le hizo una solicitud a la Federación Colombiana de Fútbol para que él se quede en la fecha Fifa a jugar una semifinal de la Copa de Brasil.



Nicolás Benedetti: es uno de los buenos jugadores que podría ser convocado ante la lesión de James, pero tampoco vive un buen momento con América de México por culpa de las lesiones. El vallecaucano cumpliría las tres semanas que se tienen estipuladas para su recuperación el 4 de septiembre.

Gustavo Cuéllar: el volante ha vivido unos días complicados por su posible salida de Flamengo. El club lo alejó de la actividad, y aunque ya tuvo el aval para volver, podría ser que no sea convocado a la Selección Colombia para no afectar su instancia allá.



David Ospina: el arquero de la Selección Colombia ha tenido poca participación en el Napoli y en el inicio de la Serie A empezó desde el banco.