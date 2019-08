La brujería de Higuita para quitarse la paternidad de Millonarios

René Higuita es uno de los jugadores históricos del fútbol colombiano y uno de los máximos ídolos en la historia de Nacional. Aunque debutó en Millonarios, el arquero tuvo un exitoso paso por el verde y allí vivió grandes y curiosos momentos.

Uno de ellos lo contó en su última entrevista con la 'Revista Bocas'. Allí, el antioqueño contó cómo hicieron para quitarse la paternidad de Millonarios que los azotaba en aquella época.

"El cuento es así: por allá en el 88 o en el 89, nosotros [Atlético Nacional] no le podíamos ganar a Millonarios. Entonces, la mujer de Luis Carlos Perea nos dijo que había una señora que nos arreglaba ese asunto. Allá fuimos Perea, Alexis [García] y yo. La señora prendió un círculo de fuego, nos metió ahí y a mi me había dicho antes: “Lléveme unos calzoncillos azules y una correa”. Y lo hice y santo remedio. Empezamos con una rachita muy buena. Millos no nos volvió a ganar y decidí no volvérmelos a quitar. Recurrimos a la brujería para ganarle a Millonarios", dijo.

Pero la historia no se quedó en esa época porque según contó, aún tiene parte de esa cábala que lo hizo salir de ese incómodo momento contra el azul de la capital.

"Luego mi abuelita dijo: “Pero los debe usar al revés”. Y desde entonces los uso al revés. Sólo me pongo calzoncillos azules. Es el mejor regalo que me pueden dar", relató.