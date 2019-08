Así les fue a los colombianos en las ligas del mundo el fin de semana

James Rodríguez, uno de los principales referentes de la Selección Colombia, se robó toda la atención este fin de semana tras su reaparición con el Real Madrid tras dos temporadas que estuvo cedido en el Bayern Múnich. Otro colombiano que marcó diferencia en Europa fue Luis Fernando Muriel con dos goles para el Atalanta en el comienzo de la Serie A de Italia.

En España

James Rodríguez fue titular con el Real Madrid y jugó 56 minutos. Fue sustituido por Vinicius Junior y fue ovacionado por los aficionados blancos en el Santiago Bernabéu.



Santiago Arias no tuvo minutos en la victoria del Atlético de Madrid como visitante sobre Leganés.



Carlos Bacca jugó los últimos 16 minutos con el Villarreal, que perdió 2-1 en su visita al Levante.





En Italia

Luis Fernando Muriel entró en el minuto 55 del partido y fue vital para el triunfo de su equipo, el Atalanta de Bergamo, 2-3 frente al SPAL. Cuando ingresó Atalanta perdía 2-1 y el colombiano se encargó de darle vuelta con goles a los 70 y a los 76 minutos. Duván Zapata fue titular con el Atalanta, pero no pudo anotar. Fue sustituido en el minuto 81.



Jeison Fabián Murillo fue titular y jugó todo el partido en el que su equipo, Sampdoria perdió 0-3 frente a Lazio como local.

Juan Guillermo Cuadrado jugó 19 minutos con Juventus en la victoria 0-1 como visitante frente al Parma. El colombiano ingresó por Douglas Costa en el minuto 71.



David Ospina no tuvo minutos con Napoli en la victoria 3-4 como visitante frente a Fiorentina.



Cristian Zapata jugó como titular y estuvo todo el partido que el Genoa empató como visitante 3-3 contra Roma.





En Inglaterra

Yerry Mina jugó su tercer partido seguido como titular con el Everton, que el pasado viernes cayó 2-0 en su visita al Aston Villa. El colombiano jugó todo el partido.



Jefferson Lerma también tuvo su tercera titularidad seguida y jugó el partido completo en el que el Bournemouth perdió como local 1-3 frente al Manchester City. Lerma fue amonestado en el minuto 56 por una dura entrada sobre Kevin de Bruyne.



Davinson Sánchez también ha tenido continuidad con el Tottenham Hotspur y este domingo tuvo su tercer partido consecutivo como titular, en la derrota como local 0-1 contra el Newcastle.



Carlos Sánchez: el mediocampista sigue teniendo algunos minutos, aunque todavía no juega como titular. Este fin de semana entró en el minuto 88 en la victoria de su equipo, el West Ham United, sobre el Watford.





En Escocia

Alfredo Morelos jugó los últimos 15 minutos del partido que el Rangers le ganó 0-1 al St. Mirren. El colombiano, quien reemplazó al veterano Jermain Defoe cortó su racha goleadora de cinco goles en tres partidos y lleva dos juegos sin anotar.





En Portugal

Luis Díaz y Mateus Uribe fueron titulares con el Porto, en la victoria del ‘Dragao’ 0-2 contra Benfica, en el clásico de la tercera jornada de la Primeira Liga. Esta vez Díaz no pudo anotar, fue amonestado y sustituido a los 81 minutos. Uribe lleva dos juegos como titular desde su arribo al club dirigido por Sergio Conceiçao.



Jackson Martínez por fin tuvo minutos en esta temporada con el Portimonense. El colombiano ingresó en el minuto 63, pero poco pudo aportar para evitar la clara derrota de su equipo como local 1-3 frente al Portimonense.



En Argentina

Frank Fabra jugó como titular y estuvo los 90 minutos de la victoria de Boca Juniors 0-1 frente al Banfield en la fecha 4 de la Superliga, triunfo que le sirvió al cuadro ‘Xeneize’ para asumir el primer lugar de la tabla con 10 puntos. Jorman Campuzano ingresó en el minuto 79 y Sebastián Villa no tuvo minutos.



En la derrota del River Plate 0-1 como local contra Talleres de Córdoba fue titular el colombiano Jorge Andrés Carrascal, mientras que Rafael Santos Borré entró en el minuto 83, pero no pudo evitar la derrota del cuadro millonario. En Talleres entró como suplente Diego Luis Valoyes, en el minuto 81, mientras que Dayro Moreno se quedó en la banca.



El más destacado de la jornada fue el defensor Yeimar Gómez del Club Atlético Unión de Santa Fe, quien anotó el gol del descuento para su equipo en la derrota 1-2 frente a Lanús.



Wilson Morelo fue titular y jugó los 90 minutos con el Colón de Santa Fe que cayó 2-0 en su visita al Independiente de Avellaneda, que tuvo en el banco, sin minutos al Andrés Felipe Roa.





En México

Luis Quiñones anotó el gol que abrió el marcador para Tigres frente al América, que empató en la segunda parte. En el equipo americanista fueron titulares Andrés Ibargüen, que salió lesionado en el minuto 23 y Roger Martínez, que jugó todo el partido.