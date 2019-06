Los planes de Queiroz en la defensa y ataque de la Selección Colombia

Carlos Queiroz habló en rueda de prensa sobre el presente de la Selección Colombia y lo que espera del partido amistoso contra Panamá, que se jugará este lunes festivo en el estadio El Campín.





"Espero que el público esté preparado porque esa es la esencia de nosotros y sería lindo ver la camiseta amarilla de Colombia con el estadio lleno.

Lo más importante es que estamos juntos. Sabemos que la fuerza de Colombia, es el equipo y, del equipo, los jugadores. Estamos construyendo el espíritu de un equipo con disciplina, con mentalidad ganadora y estamos entrenando para ganar", dijo el técnico.

Queiroz habló de lo que se está trabajando en la Selección Colombia por estos días, aunque le mandó un mensaje a los futbolistas que estuvieron en este inicio de proceso, pero que no están en Copa América.



"Hay ganas, ilusión, agradecí a los 40 que estuvieron en la primera lista. Me ha sensibilizado la respuesta de los que están y los que no están. Tuve respuestas que me tocaron el corazón. Los que están aquí deben saber que tienen a Colombia y a sus compañeros en su espalda", contó el técnico.

Para el partido contra Panamá, Queiroz explicó que es importante ganar, pero que también hay que analizar otros aspectos que se están trabajando en el día a día.



"Siempre lo más importante es el resultado, pero lo que no podemos dejar de hacer es trabajar. Eso significa que hay que experimentar en ataque y otros procesos. La mentalidad ganadora debe estar siempre. Nadie es dueño de la camiseta de Colombia, los jugadores son merecedores por su rendimiento. Quiero un equipo que refleje que pelee por el resultado los 90 minutos", dijo.



Posteriormente añadió algunos de esos aspectos que buscará en el duelo de entrenamiento: "Lo que intentaremos es un equipo consistente, sólido, con todos los jugadores sabiendo sus funciones y responsabilidad en el campo. No es posible determinar un estilo que se mantenga todo el partido. Hay que saber jugar con los momentos del partido y ahí es cuando los jugadores se muestran sólidos y con mucha disciplina. Concluí que los dos partidos amistosos anteriores (Japón y Corea del Sur) empezamos mal y eso lo quiero corregir contra Panamá".

Aunque se especuló que el técnico podría intentar una zona defensiva con tres defensas, él mismo lo desmintió y se atrevió a decir que incluso podría tener tres delanteros



"No he pensado con tres defensas, pero sí con tres delanteros. Nunca atrás. Hay muchas soluciones que podemos implementar en ataque. Hay muchas combinaciones que podemos hacer en el ataque. Estoy tranquilo con los goles de Roger, Muriel, Zapata y hay municiones para estar positivos", añadió.