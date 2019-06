Duván luchará por la titular: ‘Puedo jugar con Falcao, ya lo he hecho’

Tras una brillante temporada en la que anotó 23 goles en la Serie A y 28 en todas la competiciones con el Atalanta de Italia, Duván Zapata ahora se concentra en consolidarse como titular en la Selección Colombia durante la Copa América Brasil 2019. El delantero habló este sábado luego de la práctica del equipo previo al amistoso que tendrá este lunes, contra Panamá, en el estadio El Campín.

Sobre su convocatoria, Zapata se mostró “muy contento” y resaltó que para él “siempre es un orgullo vestir la camiseta de mi país. Llego con mucha ilusión de que, todo lo que hice con el Atalanta, lo pueda transmitir acá”.



Ante la pregunta de si puede jugar junto a Falcao, Duván fue muy claro: “Ya lo hemos hecho: en Perú lo hicimos y lo hicimos bien, también en este amistoso contra Japón, en una parte pudimos estar juntos, no le veo inconveniente”.



Para el atacante de 28 años no es importante lo que él piense sobre si se siente mejor jugando como único delantero, pues destaca más lo colectivo. “Lo que importa es que el equipo se sienta cómodo. La Selección no tiene que adaptarse a mi juego, sino que yo tengo que adaptarme al estilo de juego de la Selección y a lo que pida el entrenador”.



El goleador del Atalanta hizo un balance de su campaña en esta temporada. “La verdad, al inicio fue complicado: las primeras 10 fechas no hice ningún gol. Luego me fui acoplando y entré en el juego del equipo, que tiene una forma de jugar muy particular. Gracias al sacrificio y al trabajo día a día vinieron buenos resultados e hicimos historia: clasificamos a la Champions y pude anotar una buena cantidad de goles”