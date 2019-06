Carlos Queiroz confirmó a los jugadores descartados contra Panamá

La Selección Colombia juega este lunes a las 5:00 p.m. contra Panamá en el Estadio El Campín como juego de preparación para la Copa América. Carlos Queiroz tendrá su primer compromiso amistoso, pero también confirmó algunas bajas para este primer encuentro.

Mateus Uribe y Cristian Borja, por un lado, quedaron descartados por el portugués para el encuentro. Ambos futbolistas tienen un cuadro gripal y padecen fiebre, por lo que no serán parte del juego.



Además, Gustavo Cuellar viene de jugar 90 minutos este sábado con Flamengo. Por tal razón, el futbolista no estará disponible para enfrentar a Panamá, pues llega con un partido disputado y el portugués no lo tendrá en cuenta.



James Rodríguez será la otra gran baja que tiene la Tricolor. Por sus molestias físicas y musculares que llevaba en Bayern, el '10' cuenta con un entrenador personal para su recuperación, por lo que no se arriesgará en el encuentro.



Dávinson Sánchez no jugó la final de la Champions League, pero estuvo en el estadio; como suplente. Por tal motivo, su regreso es más demorado que el de los demás, viene de Madrid, y no alcanzará a hacer parte del encuentro.



Otro de los futbolistas que sería una posible baja es Yerry Mina, que también tuvo problemas musculares en Everton y no sería arriesgado en este encuentro.