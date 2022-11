Paniagua y la clave del subcampeonato:' España nos hizo más fuertes'

La Selección Colombia femenina Sub-17 llegó a territorio colombiano y tras madrugar a un evento con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el seleccionado partió hacia la sede de la FCF para hablar con los medios de comunicación sobre el subcampeonato.



Uno de los que habló fue el director técnico Carlos Paniagua, quien no ocultó su alegría por ser subcampeonas y el aprendizaje que les dejó su participación en el Mundial de India 2022.





"Desde que llegamos al arepuerto sentimos ese apoyo del pueblo colombiano. Uno siempre trabaja para ganar y cuando salimos para el Mundial, sabíamos que estábamos instalados en un grupo difícil. Fuimos paso a paso.", dijo Carlos Paniagua.



Igualmente, el entrenador confirmó que ese sueño de la final se debió a que planificaron cada juego y contra España en el primer juego les hizo replantear muchas cosas para poder pensar en la Copa.



"El partido contra España en ese primer partido el equipo se hizo más fuerte y afortunadamente tuvo buena reacción y pasamos primeros. Ahí vimos que se podía y se analizó cada rival como Tanzania y Nigeria, siendo las nigerianas el partido de nuestras vidas", mencionó el técnico Paniagua.



Asimismo, el técnico subcampeón hizo un análisis de cómo es jugar contras España que tiene una Liga más desarrollada, pero confirmó que la diferencia no es tan abismal como se piensa.



"Cuando hablamos de la estructura de España y su Liga Femenina, están más fuertes que nosotros en todas sus divisiones y vimos que la brecha no es tan grande. Inclusive les dije que cuando uno quería algo más, tocaba luchar por ello y que siempre fuéramos arriba a pelear".



Finalmente, habló de Linda Caicedo a quien elogió por tener la madurez y confesó que ella "es un fenómeno, lo que representa ella es algo único y espectacular, no se imaginan la sensación que era durante el Mundial en cada aeropuerto", finalizó.