'Ya pasamos la página, estamos muy tranquilos y con fe': Kevin Mier

Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia Sub 20, ya ha superado la pena de la derrota contra Senegal (2-0) en el segundo partido en el Mundial Sub 20.

"Ya pasamos la página, es una historia para continuar y lo seguiremos haciendo. Vamos a seguir trabajando. Estamos muy tranquilos, con fe de conseguir los tres puntos y clasificar a la siguiente ronda", dijo



Fue uno de los hombres más rendidores de Colombia en aquel duelo pero no alcanzó: "​No fue suficiente porque no logramos la victoria, hay que estar tranquilos pensar en el miércoles y dejar todo atrás".



La razón de la caída es clara: "No fuimos sorpresivos ni creativos, ya lo hablamos pero lo intentaremos en el partido que viene para estar en la siguiente ronda. Lo analizamos, sirve mucho para que no nos vuelva a pasar de ahora en adelante", añadió.







Colombia, según Mier, apostó por la posesión pero Senegal hizo un trabajo impecable: Todos los rivales son diferentes, cada uno plantea su partido, nosotros lo hicimos así, no nos salió, pero no hay que demeritar al rival, que también trabaja para los tres puntos".



Lo bueno es que viene Tahití, el rival más débil del grupo A y uno de los menos efectivos en el Mundial. "No hay que demeritar al rival que también trabaja para los tres puntos. Todos tenemos capacidad. ​Estamos muy tranquilos, sabemos que la opción depende de nosotros", dijo el arquero.

​​