En Colombia para el fútbol, en el mundo no: agenda de los de Selección

El fútbol en Colombia parará por elecciones, mientras que en el mundo seguirá como si nada. Los futbolistas de la Selección Colombia tienen retos importantes con sus clubes y buscarán seguir sumando minutos para ayudar en la victoria de sus equipos a nivel mundial.

Arqueros



David Ospina

SPAL vs Napoli

Domingo 9:00 a.m.

Serie A



Camilo Vargas

Necaxa vs Atlas

Viernes 9:00 p.m.

Liga MX



Aldair Quintana

No hay fecha en Colombia por elecciones.



Éder Chaux

No hay fecha en Colombia por elecciones.



Defensas



Luis Orejuela

Cruzeiro vs Fortaleza

Sábado 8:00 p.m.

Liga Brasil



Stefan Medina

No juega Monterrey este fin de semana.



Dávinson Sánchez

Tottenham vs. Liverpool

Domingo 11:30 a.m.

Premier League



Óscar Murillo

Toluca vs. Pachuca

Domingo 1:00 p.m.

Liga MX



Yerry Mina

Everton FC vs. Brighton

Sábado 9:00 a.m.

Premier League



Jhon Lucumí

Cercle Brugge vs. Genk

Sábado 1:30 p.m.

Liga de Bélgica



William Tesillo

San Luis vs. León

Domingo 8:00 p.m.

Liga MX



Johan Mojica

Alorcón vs Girona

Domingo 6:00 a.m.

Liga de España



Mediocampistas



Wílmar Barrios

Zenit vs. Krylia Sovétov

Domingo 6:00 a.m

Liga de Rusia



Juan G. Cuadrado

Juventus vs Lecce

Sábado 8:00 a.m.

Serie A



Jéfferson Lerma

Bournemouth vs. Watford

Sábado 9:00 a.m.

Premier League



Mateus Uribe

Famalicao vs. FC Porto

Domingo 12:30 p.m.

Copa de Portugal



Yairo Moreno

San Luis vs. León

Domingo 8:00 p.m.

Liga MX



Andrés Ibargüen

Puebla vs. América

Sábado 8:00 p.m.

Liga MX



Delanteros



Luis Muriel

Udinese vs Atalanta

Domingo 9:00 a.m.

Serie A



Luis Sinisterra

Feyenoord vs Ajax

Domingo 10:45 a.m.

Liga de Holanda



Róger Martínez

Puebla vs. América

Sábado 8:00 p.m.

Liga MX



Luis Díaz

Famalicao vs. FC Porto

Domingo 12:30 p.m.

Copa de Portugal



Duván Zapata * Lesionado



Alfredo Morelos

Motherwell vs Rangers

Domingo 10:00 a.m.

Liga de Escocia