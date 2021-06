¡Todo un capitán! Emotivo mensaje de Cuadrado a Muñoz, tras la roja

No todo fue bueno en la goleada de Colombia sobre Perú en Eliminatorias. A pesar de protagonizar un partido sensacional en Lima, la ‘Tricolor’ sufrió una baja para lo que viene.



Daniel Muñoz debutó por fin en la selección nacional, ingresó al minuto 56 y al 58 se fue expulsado por roja directa, tras un cruce con un defensor rival. Polémica decisión del árbitro brasileño.

Sin duda fue un momento doloroso para el ex-Nacional, teniendo en cuenta que en el pasado no pudo acudir al llamado de Carlos Queiroz por lesión y ahora le sucede este infortunio.



Pues bien, Juan Guillermo Cuadrado, llamado a liderar el grupo ante las ausencias de James Rodríguez y Falcao García, le dejó un emotivo mensaje a su compañero en redes sociales.



“Muy felices por el respaldo y la fidelidad de nuestro amado JESÚS gran trabajo en equipo @daniel.chitiva (Muñoz) las cosas no son como empiezan si no como terminan, confianza en Dios que el mañana será mejor”, escribió en Instagram junto a una imagen del partido.



Gran gesto del referente hacia uno de los futbolistas que recién inician su proceso en la Selección.