Cuéllar, el as de Rueda: el 1x1 de Colombia contra un inofensivo Perú

La Selección Colombia goleó 0-3 a Perú y encaminó lo que era una Eliminatoria a Catar 2022 muy enredada.

Brillaron los autores de los goles con su ubicación, pero lució más que nada el equipo, con picos altos de varios jugadores pero un que se destacó, pro sorpresivo y porque hace tiempo había pocas noticias suyas: Gustavo Cuéllar.



El barranquillero respondió a la confianza con mucho aplomo y un rendimiento en el medio que resultó impecable.



Así vimos a los 11 de Reinaldo Rueda:



David Ospina- 6

Poco trabajo tuvo ante un Perú inofensivo. Respondió al final saliendo a cortar de manera oportuna



Stefan Medina- 6

Una asistencia de lujo para Uribe, confiable en el fondo, como siempre, y solvente cuando salió a apoyar a Cuadrado por su sector.



Yerry Mina- 7

Una salvada a los 8 minutos y una más sobre el final del juego resumen su eficiente trabajo en zaga. Pero no se quedó ahí: estuvo donde era cuando Zapata fue pivote y celebró su séptimo tanto vestido de amarillo.



Dávinson Sánchez- 6

No tuvo demasiado trabajo, supo hacer lo suyo pero la verdad es que no fue muy exigido.



William Tesillo- 6

Lo pasó mal en el inicio con Advíncula pero sus compañeros le ayudaron a corregir.



Matheus Uribe- 7

Entendió el rol de marcar y buscar la salida, de caer cuando sus compañeros de ataque arrastraban marca y se dio el partido redondo de que buscaba: dos veces intentó de cabeza, la segunda para aprovechar un lujo de Medina. ¡Lindo gol!



Gustavo Cuéllar- 8

Un pulmón. Eso fue para Colombia. Barrió bien su zona en la mitad pero tuvo antes y tiene todavía el talento para sacar al equipo. Devolvió la confianza de Rueda saliendo como figura del partido en Lima.



Juan Guillermo Cuadrado- 7

El hombre de la experiencia fue buen director de orquesta, sufrió la fata que dejó a Perú con diez y facilitó el trabajo y fue buen socio para Zapata y Muriel. No salió en la foto de los goles, pero jugó un buen partido.



Luis Díaz- 7

Pasó el primer tiempo sacrificándose en la marca, tratando de ayudar a Tesillo con mucho éxito, y luego hizo su juego: al juntarse con Muriel celebró uno de sus tantos favoritos: remate cruzado, imposible, una flecha.



Duván Zapata- 6

Hizo un gran trabajo de sacrificio, fue pivote para el gol de Mina y luchó y desgastó a los defensores rivales, que acabaron exhaustos.



Luis Muriel- 6

No lució como definidor pero se apuntó la asistencia en el gol de Díaz. Le faltó claridad pero no actitud y sacrificio.



Daniel Muñoz por Medina-4

Minuto 57

Debut y despedida. En la primera acción de juego que tuvo entró muy fuerte en el cruce a López para recibir, con justicia, la tarjeta roja.



Yairo Moreno por Díaz-6

Minuto 57

Llegó para administrar y le alcanzó para un par de intentos en el área rival y para inquietar.



Borja por Zapata (minuto 71)

Sin calificación

Luchó pero no le quedaron pelotas limpias de gol.



Santos Borré por Muriel (minuto 71)

Sin calificación

Le faltó tiempo para dar una mejor versión.



Barrios por Uribe (minuto 71)

Sin calificación

Hizo su trabajo sin mayores alardes. Lució una cita en la pierna que parecía indicar alguna molestia física.