¡Cuadró caja con lujo! Colombia goleó a Perú y enderezó Eliminatoria

Cuadrar caja es eso: sumar tres puntos afuera, mejorar la diferencia de gol, bañarse de confianza en casa ajena y hacer burbujas de motivación para no fallar en casa. Así, tal cual, lo que hizo la Selección Colombia al vencer, con toda claridad, a un Perú muy inofensivo, que hasta ayudó a la causa nacional.



Colombia suma ahora 7 puntos, los mismos de Uruguay (quinto, 0 diferencia) y Paraguay (cuarto, +1) y ahora su diferencia, que era caótica, está en -2, más cerca, sin duda. Los resultados, que jugaron en el inicio de la jornada, realmente se capitalizaron en Lima, una plaza dulce, para un debut así de feliz para Reinaldo Rueda.



El vaso medio lleno: Colombia imponía su orden desde la salida, tenía la pelota, asumía su rol de más necesitado.

Vaso medio vacío: a los 8 minutos también sufría el primer susto cuando Advíncula superaba a Tesillo por la banda izquierda y una pierna salvadora de Mina cortaba el centro cuando los de amarillo se amontonaban en su área. A los 19, muy pronto, ya Stefan Medina tenía amarilla y a Zapata le tocaba ir a tapar al peruano que se arrimaba por derecha. Después, choque, corte, bloqueo, ese era el resumen de la primera media hora.



Hasta que a los 36 por fin un arranque de Muriel obligaba la falta y a un tiro libre que sí, se no terminaba en nada, pero el paso previo a una alegría que no será un destello de talento pero que a esa altura representaba los tres puntos que fueron a buscar: apareció Gallese para sumarse a la causa colombiana con una duda insólita, todo forzado por un Toro como Zapata, quien pivoteó para Mina y este, de pie allí donde correspondía, remató con un cabezazo abajo ante un marcador que ni intentó saltar. Sí medio forzado, poco brillante, todo más por el error del rival, ¿y qué? ¡GOL DE COLOMBIA!



Y siguió Perú errando y esta vez una torpeza de Trauco dejó al local con 10 por una falta a Cuadrado, una de tantas que sufrió en el primer episodio y que era mesa servida para acabar de castigar al equipo de un Gareca que no quería ni ver.



Guerrero se dejaba ver en el inicio del segundo tiempo, pero estaba listo Ospina y entonces Colombia apretaba el acelerador porque ahora estaba de por medo la diferencia de gol y porque el talento obliga: Uribe, que ya lo había intentado con Cuadrado, apareció esta vez preciso a una delicia de centro de Medina que significó el 2-0 a los 49 minutos y seis minutos después se juntaban Muriel y Díaz por la izquierda, el primero metiendo un centro atrás que complicó a los lentos zagueros y el segundo escapando a esa marca y definiendo de media vuelta al palo contrario, muy a su estilo, inalcanzable, letal. ¡Y la victoria que para muchos parecía discutida ahora era una inapelable goleada!



Era momento de dosificar y entonces Díaz le dio paso a Yairo Moreno y hizo lo propio con Daniel Muñoz, quien pudo ser el único colombiano aburrido de Lima: un minuto le duró la dicha pues la falta a López le costó una roja directa a los 59 minutos.



Vinieron más cambios, más relevos y más tranquilidad: Muriel, Zapata y Uribe a descansar y Santos Borré, Borja y Barrios a respaldar y a no ceder ni los puntos ni la diferencia de gol.



Misión cumplida en Lima y espaldarazo, ¡qué espaldarazo!, para enfrentar el martes a una Argentina que sí, tiene a Colombia de hija en Barranquilla, pero que viene de un juego espeso y deslucido contra Chile (1-1). la posibilidad de cuadrar la caja después de la debacle contra Uruguay y Ecuador y un 9-1 qu ahora, por fin, parece una página superada para la selección nacional.