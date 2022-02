'Jugada' de Osorio al dirigir gratis a Colombia: ¿friamente calculado?

Faltaban solo unos minutos para el duelo Águilas vs América cuando la noticia, que inicialmente era ese encuentro importante pues podía poner al visitante en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, terminó siendo la Selección Colombia.

El responsable, el propio técnico del equipo escarlata, quien le comentó al periodista Julián Céspedes, de Win Sports, cuál era su intención al ofrecerse gratis para dirigir a la Selección Colombia, si el técnico Reinaldo Rueda era relevado de su cargo.



"Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis, en caso de que le entreguen la selección NO COBRARÍA DURANTE PRIMER AÑO DE TRABAJO", dijo el periodista en sus redes sociales.



El anuncio causó un gran revuelo pues inicialmente se pensaba que lo haría por los dos partidos, contra Bolivia y Venezuela, que restan par el final de las Eliminatorias a Catar 2022. ¿Un entrenador con su perfil, sus logros, mundialista y con tanta experiencia, gratis en una selección nacional? Ni tratándose de Colombia, su país, sonaba muy sensato.



Sin embargo, con el paso de las horas y a raíz de la repercusión de la noticia, el periodista amplió los detalles de su conversación con el DT y, en el programa Saque Largo contó cuál era la motivación del DT, además de su ya conocida ambición de dirigir a la tricolor.



"Les doy un año gratis porque eso me crea a mí cierta ventaja ante los técnicos extranjeros que sé que van a buscar. Hoy el técnico es Reinaldo Rueda y los respaldo y lo respeto, pero sé que van a buscar un extranjero y ante los extranjeros tengo esa ventaja de que yo no voy a la selección por plata sino por convicción, por ideal y porque es mi sueño dirigir a la Selección", dijo Céspedes.



¿Lo puedo decir?, pregunta el periodista, Y el DT, según el relato, dada la cercanía que habría entre ellos desde hace años, le dijo: "Usted verá, dígalo".

Esa motivación de Osorio no estaría del todo errada pues, según reveló el periodista Diego Saviola en el programa 'DE fútbol se habla así', de DirecTV, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no piensa en candidatos colombianos como reemplazo eventual de Rueda.



"Si Reinaldo Rueda no clasifica a la #SelecciónColombia al Mundial dejará de ser el seleccionador nacional. Se buscaría un reemplazo EXTRANJERO", fue su declaración.

Significa que Osorio está bien informado, que sabe que a la hora de reemplazar al criticado Rueda no habrá ocasión de pelear en términos de méritos o incluso cercanía con los jugadores, una carta que en su momento le funcionó al propio Reinaldo para ser elegido, pues la opción sería, sí o sí, alguien ajeno al medio local.



Por eso habría pensado en acudir al ahorro de dinero, en una época sensible para la FCF en esos términos, pues si no se clasifica a Catar 2022, lo cual es muy probable, el déficit en las finanzas de la entidad, que ya es delicado por cuenta de la muta de 16 mil millones de pesos que impuso la Superintendencia por el escándalo de la reventa de boletas, será enorme. El cálculo, sin embargo, pudo no ser del todo acertado, pues la oferta generó más polémica que apoyo, inclusive en sectores que siempre apoyaron su candidatura.