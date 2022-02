'Reinaldo Rueda es un número uno... le fue mal pero no baja categoría'

Faltan cuarenta días para el duelo entre la Selección Colombia y su similar de Bolivia, en el penúltimo partido de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que son cada vez más una quimera.

La desilusión por el trabajo propio que no se hizo y la incertidumbre de depender de otros resultados para arañar un cupo a la próxima Copa Mundo se combinan en un solo nombre: Reinaldo Rueda. El DT ha sido blanco de ácidas críticas por el manejo de las nóminas y en los dos últimos juegos, contra Bolivia en Barranquilla y de visitante contra Venezuela, hay mucho por mejorar si es que se quiere, al menos, prolongar la ilusión.



Pero no todos son señalamientos y culpas al entrenador, pues aquellos que lo conocen destacan que, aunque no haya tenido los resultados esperados, su experiencia y su reconocimiento son innegables.



Uno de sus defensores es Faustino Asprilla, quien en el programa ESPNF90 aseguró sin duda: “es un número 1”.



El exjugador de Selección Colombia, hoy en su rol de analista, explicó que “los técnicos son como los futbolistas porque van haciendo carrera” y que no hay que olvidar que Rueda “clasificó a Honduras y Ecuador... no lo tienen todos los técnicos”.



El resultado, según Asprilla, no siempre se compadece con el esfuerzo: "todos los entrenadores tienen fracasos, ninguno ha ganado siempre”.



¿Y cómo se explica la crisis de resultados? “No encontró el equipo en toda la eliminatoria, listo, le fue mal. Eso no quiere decir que por un mal rendimiento en un campeonato vaya a bajar de categoría... eso es imposible”, concluyó.