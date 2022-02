El #nomemonto de Eduardo Luis con Osorio por 'regalarse' a Selección

El supuesto ofrecimiento de Juan Carlos Osorio para ser entrenador de la Selección Colombia sin cobrar un centavo durante al menos un año, ha alborotado el ambiente futbolístico.

Aquellos que lo defendían han empezado a retirarle su respaldo al considerar que ofrecerse en esos términos es inaceptable, cuando hay un colega en el cargo, como Reinaldo Rueda.



"Me parece indignante y absolutamente defraudante, me siento defraudado de Juan Carlos Osorio y esto es una falta de respeto con Reinaldo Rueda. Una cosa es que a Reinaldo Rueda le haya ido mal en la eliminatoria, pero otra cosa es promoverse y hacer campaña por debajo que lo echen, uno de sus colegas... Una cosa es que a mi me guste Juan Carlos Osorio como técnico, pero otra cosa es que vaya a fallar a mis principios, a mi educación, a mi ética para aprobar este tipo de cosas", dijo Eduardo Luis en su canal de Youtube.



"Son errores que comete por su obsesión por dirigir a al Selección Colombia, es su único gran sueño. Nada lo llena, lo llenará a Osorio es dirigir a la Selección Colombia. A Osorio, desde que se le cayó lo de la Selección colombiana, el hombre ya no es el mismo. Por eso se han dicho tantas cosas, de sus problemas de licor, de sus problemas personales, de las decisiones que ha tomado... Todo eso es una tusa de la Selección Colombia. Pero este no es el camino profe", añadió.



Y continuó "Este no es el camino, profe. Esto no es de llamar periodistas y hablar detalles para que lleguen a los dirigentes, ofrecerse gratis como si usted no valiera nada, Míster. Usted es un berraco, el hombre más preparado para dirigir a la Selección Colombia, pero está eligiendo el peor de los caminos. Realmente indignante y yo no puedo seguir apoyando así".





Juan Carlos Osorio

Eduardo Luis, hablando de Osorio



Y un mensaje más: "le pido de corazón que pida ayuda, Juan Carlos Osorio, busque ayuda, porque usted ya no es el Míster que yo conocí. Enfóquese en el América, ame lo que está haciendo hoy".



Eduardo Luis le soltó la mano de manera frontal: "No puedo seguir apoyándolo. De los que están en Colombia es el más preparado en la parte profesional, pero está confirmando que no está preparado en lo personal, ética y valores, para dirigir a la Selección Colombia. Y esos son requisitos indispensables. Hay que ser íntegro. Hoy yo me bajo de ese bus. No te puedo ayudar más Osorio porque lo que estás haciendo va contra mis principios".



Eduardo Luis le recomendó que permanezca callado y que no pierda la cabeza cada vez que hay una opción de llegar a la Selección, que espere a que ella llegue a su vida y no la persiga más.