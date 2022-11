Pinto y Sorín sobre Colombia en Eliminatorias: ‘No tomaron riesgos’

Catar 2022 está a la vuelta de la esquina, con las 32 selecciones en vísperas de su arribo al país anfitrión. Mientras tanto, aquellos países que no clasificaron, vivirán de otra manera el Mundial. Pese a esto, no deja de ser grande la expectativa, ante un evento de tal magnitud.



Durante el lanzamiento del evento de DirecTV, en torno a lo que será el cubrimiento del Mundial, estuvieron Jorge Luis Pinto y Juan Pablo Sorín, donde el tema de la Selección Colombia fue inevitable.



Ambos dieron su opinión sobre las falencias de la tricolor, aquedarse fuera de Catar 2022 “Tuvo errores el técnico, en escoger el momento de cada jugador. En defensa, en la evolución de los jugadores. El gol que hace Perú es un error táctico de un jugador que está en Europa”.



“En Barranquilla hay que tomar riesgos y buscar. Conozco a Reinaldo, pero no tomó eso, la personalidad del jugador determina cosas y ellos saben que deben atacar. En definición faltó calidad, de los que hayan jugado. Por eso en Europa contratan a los mejores, por la calidad.” agregó.



El exfutbolista argentino mencionó el suceso, como algo que ocurre en el fútbol “Son cosas que no se explican, a Colombia no le pasó lo que antes, jugaba bien o mal y ganaba. La falta de contundencia en Eliminatorias determina todo. Es revelarse ante los problemas, lo que le faltó a Colombia. Los entrenadores y jugadores son buenos. Les faltó el plus de asumir responsabilidad. Fueron todos”.