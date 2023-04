Campaz admitió que Lorenzo lo tiene olvidado: ‘No me han llamado más’

El atacante colombiano Jaminton Campaz, quien llegó a Rosario Central después de salir de Gremio, ha logrado salir constantemente figura en su equipo y regularmente ha tenido confianza de su técnico Miguel Ángel Russo, quien lo ha mantenido en la titular.

Pese a que Jaminton Campaz viene teniendo buena participación goleadora en Rosario, donde en la reciente fecha de Liga Argentina anotó gol contra Independiente, el jugador no ha vuelto a tener la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia.



En una entrevista otorgada al programa Blog Deportivo de Blu Radio, Jaminton Campaz habló de su presente y tocó el tema de la Selección Colombia, donde el delantero admitió que no ha vuelto a ser contactado por el cuerpo técnico para integrar el combinado nacional, pero no pierde la esperanza de retornar en algún momento.



“Yo tengo el mismo número de celular. No me han llamado a la Selección Colombia, pero para eso se trabaja cada día. La última vez fue cuando jugamos en España contra Arabia Saudita", dijo Jaminton Campaz.



De igual manera, habló de la confianza de Miguel Ángel Russo y explicó que lo abrigó bien desde que arribó a Rosario, dándole oportunidades para seguir en un alto nivel deportivo.



“La relación es buena, cuando yo llegué aquí lo primero que me dijo fue que entendía mucho a los jugadores colombianos, que ya había trabajado con ellos y eso da felicidad”, mencionó.





En la actual temporada de Liga Argentina, Jaminton Campaz ha logrado jugar 8 partidos, siendo en siete oportunidades titular y además, registrar dos asistencias y un gol en lo que va de campeonato local.