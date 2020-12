‘Nunca ha sido posible contar con James al cien por ciento’, Queiroz

En medio de la entrevista que concedió a EFE, Carlos Queiroz aprovechó para hablar de James Rodríguez y su actualidad. Según el exseleccionador de Colombia el ‘10’ no ha tenido regularidad después del Mundial de 2014 y es algo que lo afecta. Agregó que nunca pudo contar con él en su cien por ciento, en los casi dos años que estuvo dirigiendo al equipo nacional.

“A mí siempre me gusta hablar del equipo más allá de las personalidades e individualidades. Como siempre decía mi amigo Alex Ferguson, el equipo por encima de todo. Pero desafortunadamente para mí y para la Selección de Colombia, nunca ha sido posible contar con James al 100 por ciento”, comentó.



Queiroz habló de lo que fue el James Rodríguez del Real Madrid y el Bayern Munich, asegurando que “no ha tenido la regularidad que un jugador como él necesita para aportar su mejor fútbol”. Después de elogiar lo que fue James para Colombia en la Copa Mundial de Brasil 2014, al que calificó como “la sensación”, el entrenador portugués recalcó que ha sufrido mucho porque no ha podido hacer la misma contribución.



“Intentamos trabajar en buenas soluciones. James ha sufrido mucho con la situación, el equipo también. Ahora que empezaba a jugar con regularidad en el Everton, nuestros caminos se separan porque el fútbol habló con crueldad para mí”, puntualizó.



Lo cierto es que el volante colombiano, referente de la selección, no ha sido de la partida del Everton en sus más recientes victorias frente a Chelsea y Leicester City, por molestias físicas. Esto le llega cuando encontraba un lugar importante en el equipo que dirige Carlo Ancelotti.