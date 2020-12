La verdad de Queiroz sobre las peleas en el camerino de la Selección

Tras la doble jornada por Eliminatoria en noviembre, mucho fue lo que se dijo sobre un camerino roto en la Selección Colombia. El exseleccionador Carlos Queiroz se refirió al respecto y desmintió totalmente las confrontaciones. Contó además, que recibió muchos mensajes de apoyo por parte de los jugadores luego de conocerse su salida del seleccionado.

Todo se dio en medio de la charla con EFE, donde el entrenador portugués dijo que el ambiente siempre fue amistoso y nunca se vieron peleas. “Fue todo fenomenal. Es sorprendente ver la familia que forma la selección de Colombia. Es una cosa muy atractiva, muy amistosa y cariñosa. Sabemos que hay un precio que tenemos que pagar cuando vivimos en una sociedad libre”.



Queiroz aseguró que primero se habló de problemas internos entre cuerpos técnicos en Chile y posteriormente, tras la goleada en Ecuador, que la pelea había sido de los jugadores. “Después del partido contra Ecuador se crearon algunas argumentaciones de que los jugadores tuvieron confrontaciones; una vez más te digo que el ambiente de la selección de Colombia es amistoso y familiar. Son algunas mentiras que son normales”.



Finalmente, el exseleccionador nacional dijo que siempre ha tenido grandes relaciones con los jugadores. Cabe destacar que incluso se especuló sobre presunto disgusto entre él y David Ospina antes del juego frente a los ecuatorianos, lo que hizo que el arquero no fuera titular y en su lugar atajara Camilo Vargas. Queiroz habló de buenas relaciones con sus dirigidos.



“En relación con los jugadores, yo he entrenado a clubes y selecciones, desde Portugal a Irán, siempre he mantenido grandes relaciones con ellos. Y ahora tengo, por parte de los jugadores de Colombia, mensajes suyos con manifestaciones de cariño, amistad y afecto, que me conmueven y que cuando los leo me emociono y casi se me saltan las lágrimas. Son expresiones de reconocimiento y gratitud que nunca voy a olvidar. Estos futbolistas siempre estarán en mi corazón”, le contó a EFE.