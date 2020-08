¡Qué comparación, Tino! Le baja la caña a un argumento de James

James Rodríguez levantó una gran polvareda en Colombia luego de opinar que él era el mejor futbolista colombiano de toda la historia.

Muchos han dado su opinión sobre este hecho, aunque son pocos los deportistas que lo hacen en los medios de comunicación. Pero Faustino Asprilla no podía huirle al tema y en el programa Blog Deportivo habló de este tema.

“Lo que yo crea no es importante… Si el cree que es el mejor y que lo dicen los números", dijo el Tino, quien también llevó ese como tema de conversación al programa de radio al decir que “James se proclamó el mejor jugador de la historia de Colombia".

Posteriormente, le preguntaron a él por su carrera y expresó que “Yo siempre he dicho que la historia dirá quién es quién. Con lo que hice vivo feliz, hice feliz a mi familia, a mis amigos y por ahí los poquitos que me vieron jugar quedaron felices con lo que yo hice. Eso me basta y me sobra".

Eso sí el dejó claro que, para él Willington Ortiz es el mejor jugador en la historia de Colombia, lo que también trajo al diálogo entre los diferentes miembros del programa a otros grandes jugadores del pasado.

Finalmente, el Tino recordó que “James dice que es el mejor, también por títulos que ha ganado" y luego en otra intervención hizo una semejanza que desvirtúa ese argumento: “Ah, bueno. Por ahí escuché que Arbeloa, el español, es mejor que Messi, porque ganó un Mundial".



