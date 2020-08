Los dos campeones de Champions que han estado pendientes de Colombia

Alexis García lanzó el libro que se titula ‘Maestro Fútbol'' y allí plasma varias ideas y textos sobre lo que fue su carrera de futbolista, su vivencias como entrenador y los pensamientos que rigen su vida y su carrera dentro del fútbol, que ha sido bañada por el éxito en Nacional, Once Caldas, La Equidad, Pasto, entre otros clubes.

En medio del lanzamiento de ese libro, García habló de sus experiencia estudiando en Europa, pues por diferentes plataformas, viajes y otras experiencias, ha tenido la oportunidad de compartir con varios entrenadores del fútbol mundial y que son muy reconocidos.

Alexis contó que ha tenido la oportunidad de tener varias charlas con Carlo Ancelotti, a quien enfrentó en la Copa Intercontinental de 1989 y el técnico italiano le reveló que ha tenido como referencia al Nacional de esa época.

“Una vez hablando con Zidane y Ancelotti me di cuenta que estamos bien. Ellos tenían como referencia al Nacional de nuestra época y me decían que lo único que uno no puede hacer en el fútbol es copiar y pegar, sino adaptar", contó sobre aquel equipo campeón de Libertadores que terminó jugando contra el Milan.

Pero ese no es el único entrenador del que habló Alexis García. El actual técnico de La Equidad exaltó el trabajo que hace Simeone en el Atlético de Madrid y expresó que el Leipzig, equipo dirigido por Naggelsman y en el que trabaja el colombiano Mauricio Sánchez, es un club de referencia actual y que le gusta mucho.

“Con Ancelotti hay una buena relación desde que nos enfrentamos. También he visto muchos entrenamientos de Simeone y me gusta mucho la intensidad con la que vive el fútbol. Me permeé mucho de Holanda porque mi primer curso de entrenamiento lo hice allá" contó.

Alexis García lanzó su primer libro con el apoyo de Intermedio Editores, de la Casa Editorial El Tiempo. Cada ejemplar tiene un costo de $40.900 y se puede adquirir aquí.