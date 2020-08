Mauricio Sánchez, colombiano en Leipzig: cómo ganarle a Neymar-Mbappé

Llegan las semifinales de la Champions League y el sorpresivo Leipzig tendrá el difícil reto contra el PSG de Neymar y Mbappé, las dos figuras mundiales.



Como se contó exclusivamente la semana pasada en FUTBOLRED, Mauricio Sánchez es el único representante colombiano que queda en el torneo. Conozca acá su entrevista completa con este medio y su función con el Leipzig, siendo ayudante de campo del entrenador Julian Nagelsmann.

Ahora el colombiano, en entrevista con FUTBOLRED, habló sobre el durísimo partido que enfrentan este martes a las 2:00 p.m. contra PSG y cómo buscar la final del prestigioso torneo internacional.



“Toda la temporada estuvimos preparándonos, no logramos llegar a la semifinal de Champions en solo tres días. Desde que Julian llegó, tuvo con una idea muy clara de juego, los jugadores aceptaron y estaban de acuerdo en lo que quería el entrenador. De allí parte todo. No podemos cambiar nada solo porque jugamos contra el París Saint-Germain y vamos a hacer lo mismo que hacemos, independientemente a qué equipo tengamos al frente. Siempre está por encima lo que nosotros hacemos e hicimos en la temporada", empezó diciendo el colombiano a este portal web.



Por otro lado, Sánchez se refirió a las grandes estrellas que tiene el conjunto parisino: Neymar Jr. y Kylian Mbappé. El integrante de la dirección técnica del equipo dio detalles de cómo contrarrestarlos.



“Para nadie es un secreto que Neymar y Mbappé son jugadores de altísimo nivel. Sin embargo, también son jugadores sumamente ofensivos y no podemos olvidar que en el fútbol hay una parte ofensiva y una defensiva. Cuando un jugador deja de hacer recorridos defensivos son espacios que se generan, son jugadores que hay que tenerlos muy cerca y con los que hay que buscar la forma más clara para marcarlos y que no hagan mucho daño en el juego”, siguió explicando el colombiano.



Finalmente, el ayudante de campo del Leipzig habló sobre la radiografía de fútbol que tiene el Leipzig y el por qué es tan importante la presión alta, como la manejan en este club.



“Leipzig tiene como característica la presión alta y la contra presión, y para ello se requiere de jugadores jóvenes, de tener una nómina joven, pero que ya tengan un recorrido o experiencia específica. Nuestra nómina está debajo de los 24 años en promedio de edad y solo hay tres que pasan la cifra. La posesión del balón es algo fundamental, pero la presión alta es lo más importante. Entre más rápido se quita el balón, más fácil es hacer daño. Es como tener tus armas de nuevo. Ese es el gran objetivo, que en un tiempo muy corto y con cercanía a la portería rival tengamos una presión alta para buscar el gol", finalizó Sánchez.



Miguel Ángel Machado

Periodista FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom

migmac@eltiempo.com