Carlos Valderrama hizo un claro llamado por James Rodríguez: esto dijo

La Selección Colombia se prepara en Estados Unidos para disputar en los próximos días su primer amistoso en la era Néstor Lorenzo que se jugará en Nueva York. Antes de moverse a una de las capitales del mundo, concentran en Nueva Jersey. Sin embargo, lo que ha causado polémica en los últimos días fue la convocatoria del estratega argentino, sin muchas sorpresas y con referentes y veteranos para liderar al combinado nacional.

En el llamado, Néstor Lorenzo enfatizó en la necesidad que tiene este nuevo proceso en contar con los líderes como David Ospina que juega en Arabia Saudita, Juan Guillermo Cuadrado de un polémico presente en la Juventus, Radamel Falcao García, que cuenta con más suplencias que titularidades y con James Rodríguez que más llamó la atención por sus 93 minutos en cancha durante los últimos meses y un cambio nuevo de club al llegar al Olympiacos.



Sin duda alaguna, la inclusión de James Rodríguez ha generado conversaciones de todo tipo. Comentarios entre buenos y malos, y reflexiones de actores cercanos a la Selección Colombia como Carlos Alberto Valderrama, o mejor conocido como el ‘Pibe’. Mientras el país se esperaba un cambio generacional, Néstor Lorenzo volvió a convocar a los experimentados y referentes y ahí apareció James.



Para Carlos Valderrama, quien dialogó con Fabio Poveda en Blog Deportivo de Blu Radio, el ‘Pibe’ fue claro y tajante sobre su pensamiento de James Rodríguez, y dejó un mensaje e hizo un llamado con el objetivo de recuperar al volante. Sin embargo, dijo que eso no depende de uno, sino únicamente, de James.



Y es que Carlos Valderrama fue conciso con lo que quiere, y es que Colombia pueda recuperarlo, “yo lo que creo es que a James Rodríguez hay que recuperarlo, recuperemos a un crack. ¿Por qué no lo podemos recuperar? Uno se equivoca, como todos. Pero es que James es crack. La única manera de recuperarlo es jugando, ya depende de él. Eso si no depende de Lorenzo, de Pékerman, de Rueda, del ’Pibe’ Valderrama. Yo pienso que es momento de recuperarlo”.



No solo depende de James Rodríguez, pues también dependerá del Olympiacos y Michel González, nuevo director técnico del club griego quien destacó la creatividad y la importancia que tendrá el colombiano esta temporada. Michel lo conocía desde antes por su relación con el Real Madrid, y el paso del colombiano en el club merengue.



Carlos Valderrama también fue enfático en mencionar que James Rodríguez le ha dado mucho a la Selección Colombia, y sentenció que hay que recordar, y no olvidar lo importante que ha sido, “James se pudo equivocar, pero hay que darle la mano, hay que tener memoria. Hay que recuperarlo para el fútbol colombiano y también para el fútbol mundial. Pero reitero que depende de él, de más nadie”.



Finalmente, habló sobre lo que necesita James Rodríguez en estos momentos, “James lo que tiene es que jugar. Cuando no se juega, cuando te lesionas o te suspenden; pues estas sin ritmo, y si juega se recupera el contacto con la gente, el ritmo; es evidente que a James no se le olvidó jugar al fútbol, de pronto no va a estar bien físicamente, pero eso se consigue al jugar. Eso es lo que quiero”.