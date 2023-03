Polémica por convocatoria de James: ‘Hay doble racero en la Selección’

Siempre sobrará y faltará alguien en una convocatoria de la Selección Colombia. La polémica por la presencia o ausencia de un futbolista estará lista con cada llamado a la Tricolor.



Y la lista que entregó la Federación Colombiana de Fútbol, para los partidos contra Corea del Sur y Japón, amistosos que se jugarán 24 y 28 de marzo respectivamente, no es la excepción.



Es por eso que el llamado de Néstor Lorenzo a James Rodríguez ha vuelto a causar división entre los hinchas y periodistas que analizan el fútbol colombiano y el presente de la Selección.



En su sección ‘El semáforo de la convocatoria’, Julián Capera, periodista de ESPN, analizó la convocatoria de Lorenzo; allí aprueba (verde) o rechaza (rojo) el llamado de un jugador; mientras que amarillo es para dejar en duda la convocatoria.



En esta ocasión rajó a Néstor Lorenzo por llamar a James, quien apenas está saliendo de una lesión en Olympiacos de Grecia.



Capera manifestó que “mientras jugó en Olympiacos, mientras la parte física se lo permitió, James fue un jugador importante, con anotaciones y asistencias, siendo una pieza fundamental en la estructura ofensiva del equipo”.



Sin embargo, es claro que el ‘10’ cafetero “lleva una para larga; en el último partido de su equipo fue incluido en la convocatoria, pero no tuvo minutos”. Y seguramente “si lo llama Néstor Lorenzo, es porque ya ha recibido notificación del alta médica para James”.