La Selección de los descartados: no llamados por Néstor Lorenzo

La Selección Colombia de Mayores volverá al ruedo, con los amistosos pactados contra Corea del Sur y Japón. Néstor Lorenzo eligió sus cartas, para confeccionar la nómina que afrontará las competiciones en el próximo tiempo.



Momento para mirar alternativas, probar nuevos talentos y afianzar a aquellos que ya vienen haciendo el proceso con la tricolor desde hace un buen tiempo. Entre los nombres, se mantienen algunos que son referentes, pero que no gozan del mejor presente. Como es el caso de James Rodríguez y Radamel Falcao García, que seguramente, tomarán un rol más motivacional con el tiempo.



Entre los ausentes, resaltan nombres como Wilmar Barrios, Yerry Mina, Luis Sinisterra, Luis Díaz, Luis Muriel, Duván Zapata y David Ospina. En algunos casos, se contradice lo que entrelineas, puede estar expresando el estratega. Luis Sinisterra viene retomando ritmo con el Leeds, tras estar algo más de un mes fuera de las canchas, sin ritmo, es complicado que lo hubieran llamado.



Ahora, por los lados de Mina, la temporada no ha sido la mejor. En medio de las lesiones, el colombiano apenas ha jugado un total de tres partidos en Premier League.



Hablando de la dupla colombiana en Italia, ambos suman apenas un tanto en toda la temporada, con 17 partidos disputados para Muriel y 16 para Zapata. Wilmar Barrios está fuera por lesión, ante las molestias que sufrió en el partido del Zenit contra FK Jimki, siendo reemplazado en el primer tiempo. Todo apunta a que sería algo serio, según el técnico Serguéi Semak.



Algo similar ocurre con Ospina, quien está recuperándose de un problema físico que lo tiene fuera desde inicio de año, en su brazo, con el Al Nassr. Una de las ausencias más importantes es la de Luis Díaz, quien sigue siendo considerado de lo mejor de la tricolor. En Liverpool no quieren forzar su regreso, no estará en el duelo de vuelta de Champions contra el Real Madrid y todo incida que regresaría a las canchas el primero de abril.