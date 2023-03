Polémica por momento de convocados: ¿llegan por actualidad o por qué?

No habrá nunca una convocatoria de Selección Colombia que a todos deje contentos. Casi siempre es mejor el que falta. Pero hay que decir que a veces hay realidad en la polémica y a veces solo percepción.

En el llamado de Néstor Lorenzo para los amistosos contra Corea del Sur (24 de marzo) y Japón (28), en territorio asiático, hay varias presencias que para muchos es un desconcierto: ¿los llama por experiencia aunque su momento no sea ideal? ¿Es eso justo con los que tienen mayor rodaje?



El primer caso, sin duda, es el de Falcao García. El goleador histórico del equipo nacional llega sin continuidad en Rayo Vallecano y sus números son lapidarios: son 24 partidos en la temporada pero solo 610 minutos en total y 2 goles.

​

Pasa algo parecido con Santos Borré: 27 partidos pero solo 958 minutos en cancha y 3 goles en Eintracht Frankfurt. Otro atacante más, como Diego Valoyes, tampoco ha tenido mayor protagonismo en Talleres de Argentina: 22 minutos y solo 5 partidos en el inicio de la temporada, sin goles.

​

¿Es justo con otros delanteros como Miguel Borja, Alfredo Morelos o Harold Preciado con mejor actualidad. Esa es la polémica.



Qué decir de los defensores: Dávinson Sánchez es muy suplente del Tottenham, con 19 partidos pero solo 678 minutos en toda la temporada, y aún así se mantiene en el llamado por experiencia. ¿Por qué no Yerry Mina? Por sus lesiones. Pero son solo 4 partidos, 326 minutos y 1 gol, más siete partidos en el banquillo de Everton.

​

Un tema aparte es James Rodríguez: está en la convocatoria porque suma 20 partidos, 1.388 minutos y 5 goles en la temporada. ¿Está lesionado? Estuvo y lleva un mes sin competencia, pero ya volvió a la convocatoria y la suma de sus minutos hoy le abre la puerta. Además es un acto de fe del DT: antes, sin confianza ni juego en Catar lo llamó, no tendría sentido marginarlo ahora que está recuperado, sano, disponible y con buena actualidad.

​

Con otros jugadores lo que parece haber es un tema de percepción y no de realidad: Johan Mojica parece suplente en Villarreal pero tiene 23 partidos y 1.371 minutos y Jorge Carrascal, aunque tuvo un inicio de 2023 sin contar mucho, totaliza 22 partidos, 1.606 minutos y 5 goles.