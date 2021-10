¡Llegan con minutos y en forma! Así les fue a los convocados de Rueda

Un fin de semana de grandes actuaciones de colombianos en el exterior. Su aporte en los clubes respectivos es innegable. Llegó el momento de que Reinaldo Rueda escoja quienes serán sus predilectos, contando con el grupo completo con el pasar de los días. Y es que ya algunos se han ido uniendo luego de cumplir en sus respectivas ligas de origen. Aquí haremos un breve repaso de cómo les fue a cada uno de los convocados por triple R, de cara al duelo contra Uruguay.



David Ospina: fundamental en el triunfo del Napoli contra Fiorentina. Le viene ganando el pulso en Serie A a Meret, que volvió recientemente. Líderes de Italia con puntaje perfecto.



Camilo Vargas: titular en el triunfo de Atlas de México contra Gualadajara. Pese a que no fue muy exigido, se mostró solido con los pases a sus compañeros, con un 84% de precisión.



Aldair Quintana: no fue titular en la derrota de Atlético Nacional contra Pereira.



Jhon Lucumí y Carlos Cuesta: jugaron los 90 minutos en la derrota del Genk contra Eupen en Bélgica. Ambos se destacaron por su precisión en los pases, aportan al inicio limpio de las acciones de juego.



Daniel Muñoz: caso contrario al de sus compatriotas en el Genk, pese a que arrancó desde el inico, no tuvo su mejor participación con el Genk.



Dávinson Sánchez: no fue titular en el Tottenham.



Yerry Mina: jugó los 90 minutos con Everton contra Manchester United. Le anularon un gol. Realizó 22 pases y tuvo precisión del 82%.



Éder Álvarez Balanta: titular en el clásico contra Anderletch. Jugó los 90 minutos y vio la tarjeta amarilla.



Johan Mojica: titular en la victoria del Elche contra Celta, ubicado como carrilero en un sistema de tres defensores y cinco volantes, siendo parte de la mitad de la cancha.



Stefan Medina: estuvo el viernes en acción con Monterrey, siendo uno de los mejor calificados en cancha. Tuvo cuatro pases claves como lateral derecho, sumando al ataque y aportando al equilibrio de su onceno.



William Tesillo: fue titular en el empate a ceros contra San Luis. Jugó como defensor central y vio la tarjeta amarilla.



Gustavo Cuellar: jugó el 30 de septiembre contra Al-Hazm, siendo importante en la zona de volantes, con gran relevancia en la salida del juego del Al-Hilal.



Jefferson Lerma: titular con Bournemouth en la victoria contra Sheffield. No tuvo un gran partido, pues su porcentaje de acierto en los pases fue bajo.



Juan Guillermo Cuadrado: inició como suplente contra Torino. Ingresó para el segundo tiempo y le cambió la cara a la Juventus, fue uno de los responsables de que el clásico de Turín se quedara en poder de la vecchia.



Luis Díaz: las buenas actuaciones del extremo en el Porto parecen volverse algo común. Gol y gran partido en el triunfo contra Pacos Ferreira. Un jugador hecho para la banda y cortar por dentro para rematar y desequilibrar.



Matheus Uribe: junto a su compatriota, son parte del esquema del Porto, su papel en la mitad de la cancha es innegable. Un rol silencioso, pero vital para el equilibrio de los dragones.



Wilmar Barrios: volvió a jugar como volante central, luego de estar como defensor en varias ocasiones. Se consolidó en Rusia, pero este domingo su equipo cayó contra Sochi.



Yerson Candelo: jugo los 90 minutos con Nacional en la derrota contra Pereira, lo hizo como lateral derecho.



Duván Zapata: marcó de penal en la derrota del Atalanta contra Milan, no pudo hacer lo suficiente para evitar la caída de su equipo.

Radamel Falcao García: jugó 56 minutos en la derrota del Rayo Vallecano contra Osasuna.



Miguel Ángel Borja: titular en la derrota del Gremio contra Sport Recife. Jugó 63 minutos. Intentó con dos remates directos al arco, pero el balón no entró. Salió lesionado y es duda para la fecha de Eliminatorias.



Rafael Santos Borré: el delantero estuvo 77 minutos en el triunfo del Eintracht Frankfurt contra Bayern Múnich. Labor de sacrificio y generación.



Roger Martínez: pese a no anotar con el América de México, cumplió en el desarrollo del juego, su equipo ganó 2 a 0 contra Pumas. Estuvo 72 minutos en cancha.