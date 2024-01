Cárdenas, previo al Preolímpico: ‘El reto es volver a los Olímpicos’:

El próximo 20 de enero en Venezuela, las selecciones sudamericanas comenzarán la definición de los dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se realizarán más adelante en el año.



Para ello se jugará un Torneo Preolímpico que tendrá dos grupos y una fase final donde se conocerán a los clasificados a una de las citas más importantes del deporte.



En ese torneo estará presente la Selección Colombia Sub-23 dirigida por Héctor Cárdenas, que ya se prepara para el desafío y por eso, previo al Preolímpico habló del reto de la tricolor en la competencia.

En principio, Cárdenas habló del nivel deportivo del seleccionado: "Todos tienen un programa presente en sus clubes, no solamente en los torneos locales, sino también a nivel internacional. Nosotros trabajamos día a día para eso, aquí hay un proceso que desde hace 6 años que llegamos. Hemos consolidado deportistas no solamente con la intención de conseguir títulos, sino también con la proyección y cómo podemos llevar jugadores a la selección absoluta, que es otro de los ítems importantes para nosotros".



De igual manera, se refirió a la manera como se están acoplando los nuevos jugadores al grupo: “A lo largo de estos días de preparación, tuvimos la oportunidad de reconocer muchos más jugadores que por primera vez llegaban a la selección, pero que tenían también un muy buen suceso en sus clubes locales. Ha sido muy importante el tiempo de preparación, independientemente de que ha sido corto, hemos tenido herramientas suficientes para poder evaluarlos".



Además, aseguró que el gran reto es volver a los Olímpicos, pero quiere ir paso a paso: "Conociendo la historia de lo que es la participación de Colombia en el ciclo olímpico, queremos día a día mejorar y con ello lo primero es obtener la clasificación y después proyectarnos. Yo creo que se está trabaja para eso, desafortunadamente no solo en Colombia, sino en todas las selecciones que hacemos del mismo tiempo para preparar nuestros deportistas y a nuestros equipos para este tipo de eventos. Pero sabemos la responsabilidad que hay y queremos hacer una mejor presentación y primero volver a estar en Juegos Olímpicos, que es un reto bastante importante para todos".



Por último, analizó lo que será la fase de grupos del Preolímpico: Todas las selecciones son muy competitivas. Ecuador, será el primer rival y como muchas de las otras selecciones, han dado continuidad a un proceso. Eso habla bien del trabajo y de lo que los deportistas han hecho para mantenerse en su nivel. Después, irá Brasil que también todos conocemos su propuesta futbolística, su identidad y Venezuela, que es una de las selecciones con más preparación, ya empezaron a trabajar y a construir este equipo que los va a representar, entonces va a ser un nivel muy competitivo".