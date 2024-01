¿Jhon Jader Durán saldrá de Aston Villa? Unai Emery zanjó los rumores

Jhon Jader Durán ha sido uno de los colombianos protagonistas en este mercado de invierno en Europa. El delantero ha estado en el radar de varios clubes como el Milan y es por ello que se comenzó a hablar de su posible salida de Aston Villa en días pasados.



Sin embargo, tras la victoria de los ‘Villanos’ ante Middlesbrough por FA Cup, duelo en donde Durán fue titular y jugó 70 minutos, Unai Emery, técnico del equipo, zanjó los rumores sobre la posible salida del joven delantero colombiano.



“Este año estamos en Europa, estamos disfrutando y peleando en Europa y necesitamos diferentes jugadores, necesitamos que estén listos para jugar. Esta competición es lo mismo. Por ejemplo, hoy empezamos con Durán y Dendoncker y es importante que sumemos esos jugadores y otros, darles oportunidades de jugar, de mostrar sus cualidades y habilidades. Cómo pueden mejorar y ayudar al equipo en el futuro. Es importante ganar después del partido que jugamos hoy y por supuesto, tomar confianza con diferentes jugadores del plantel”, comentó en diálogo con BBC Sports



Y agregó sobre la posible salida del colombiano hacia el fútbol italiano: “Voy a hablar de los jugadores que están ahora aquí y no quiero cambiar nada”.



De igual manera, el entrenador español mencionó que no quiere dejar salir a nadie ya que no es claro que consigan refuerzos de garantías en este mes de enero: “No estoy pensando mucho en ello porque tal vez uno o dos jugadores podrían irse, tal vez, pero no está claro. Si estamos tratando de conseguir a alguien es realmente porque estamos muy convencidos de que aumentará nuestro nivel en el equipo. No está muy claro en la ventana de enero conseguirlo”.



Ante las dudas de Aston Villa de desprenderse de Durán el Milan ya tendría en la mira una alternativa al colombiano.



Se trata del guineano Serhou Guirassy quien juega en Stuttgart y que acumula 19 goles en 16 encuentros y ha hecho dos asistencias en la presente campaña.