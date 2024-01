Rompió el silencio: Santos habló de la polémica con Cristiano en Catar

Después de más de un año, Fernando Santos, ex entrenador de Portugal, habló de lo ocurrido con Cristiano Ronaldo durante el Mundial de Catar 2022 donde el DT tomó la cuestionada decisión de dejar en el banquillo al capitán del seleccionado por varios partidos.



Lo hizo durante su presentación con el Besiktas turco este martes y allí contó detalles de lo que pasó con CR7 en la cita global.



“Ronaldo jugó los primeros tres partidos, y luego decidimos tácticamente que se quedase en el banquillo. Era una decisión meramente colectiva, mi cuerpo técnico y yo pensamos en hacer lo mejor para el equipo, no fue una cosa personal. Si no nos hubiéramos eliminado, tal vez, no se hubiera hablado de esto. La decisión fue táctica”.

Por su parte, habló de Turquía, un país que conoce bien: “Formar parte de un club enorme como este y estar aquí es muy importante. Es un club de 120 años. Y no solo eso. Victorias conseguidas, trofeos conseguidos... He estado dos veces en Turquía como rival. Una vez en Estambul y otra en Ankara. Estambul es una ciudad muy hermosa. También vine de vacaciones con mi familia algunas veces.



De igual manera, habló de los objetivos que busca en el equipo: “No estamos en una buena posición en la liga, pero nos uniremos y trabajaremos para conseguir victorias. Necesitamos a los aficionados en este camino. Todos son muy importantes en esta historia. Ahora tenemos que mantener la calma, ser realistas y revisar nuestra plantilla. Lo analizaremos juntos. La calidad es muy importante, un detalle muy importante. Se requiere calidad, pasión, carácter y capacidad para representar bien al club en el campo”.



Finalmente, Santos aseguró que habló con varios jugadores que pasaron por Besiktas antes de tomar una decisión: “Antes de llegar a Estambul, hablé con Pepe y Ricardo Quaresma. Dijeron que he venido a un gran club. También hablé con Simao, tengo buena relación con él. Todos me felicitaron por mi decisión”.