Ya lo llaman 'niño prodigio': tremendo elogio a colombiano Puerta

El Sudamericano Sub-20 está a punto de cerrarse con tres equipos clasificados ya al Mundial de Indonesia: Uruguay, Brasil y Colombia.

Y en la tricolor hay ya varios expertos analizando perfiles y moviendo fichas para exportarlos a las ligas más importantes del mundo, como ocurrió con Gustavo Puerta, reciente fichaje de Bayer Leverkusen de Alemania.



Precisamente, el capitán nacional ha sido destacado en el campeonato por su talento y liderazgo, al punto que, para el diario inglés The Sun, está entre los “seis niños prodigio del fútbol sudamericano pronto llegarán a los mejores clubes de Europa”.



Según el medio, “El capitán de Colombia, Gustavo Puerta, de 19 años, lleva a cabo un papel similar de una manera más rompedora. Él también es el organizador y líder, con un cohete en su bota derecha que ha marcado dos goles sensacionales de larga distancia. Es un nombre a tener en cuenta en las futuras ventanas de fichajes”.



Los otros cinco jugadores que destacó The Sun son André (Brasil), Gino Infantino (Argentina), Andrey Santos (Brasil), Marlon Gomes (Brasil), Fabricio Díaz (Uruguay) y Estevao Willian (Brasil).



El ex jugador del Bogotá FC jugó 7 de los 8 partidos de Colombia en el Sudamericano Sub-20 que se define en Bogotá y solo contra Argentina, por suspensión, no fue titular. Acierta el medio británico en destacarlo, nada menos que la mejor vitrina para la mejor liga del mundo, la Premier League, donde juegan ya otros colombianos destacados como Yaser Asprilla (Watford) y Jhon Jader Durán (Aston Villa).