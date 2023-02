Colombia con Mundial y sin título: así se jugará última fecha

Con el partido entre Colombia y Brasil que terminó sin goles en el estadio El Campín, terminó la cuarta jornada del Sudamericano Sub-20, que dejó varios equipos clasificados al Mundial de la categoría y otros con pocas posibilidades de conseguir el tiquete.

A primera hora se jugó en el estadio Metropolitano de Techo el partido entre Ecuador y Venezuela, quienes empataron 1-1, resultado nada favorable para ninguno de los dos, pues tendrán que ir sí o sí a ganar en la última jornada para lograr el último cupo.





En segundo turno Uruguay y Paraguay se enfrentaron en un duelo decisivo para el seleccionado guaraní, quienes debían ganar al ya clasificado equipo charrúa, pero finalmente fueron derrotados por la mínima diferencia y quedaron con oxígeno artificial para la quinta fecha.





Por ahora, no hay ningún seleccionado que haya quedado eliminado, pero lo cierto es que Venezuela, Ecuador y Paraguay tendrán que ganar para sellar la cuarta y última casilla del hexagonal final que da un tiquete a Indonesia.





Así se jugará la última fecha del Sudamericano Sub-20:





Domingo 12 de febrero



Ecuador vs Paraguay

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Colombia vs Venezuela

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín



Brasil vs Uruguay

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: El Campín