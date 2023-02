¿Colombia falla por tener Mundial y no título?: 'Ya se ha cumplido'

Es una discusión de nunca acabar: si se cumple el objetivo es mediocre, si no es un fracaso, si falta algo es conformismo. El extremo por encima de todo.

La Selección Colombia Sub-20 aseguró su presencia en el Mundial de la categoría de Indonesia, en mayo próximo, y disputará también los panamericanos, que son la vía de acceso a unos Juegos Olímpicos. Pero para muchos falló por no lograr el título del campeonato a pesar de ser el país sede. ¿Realmente hay tanto que reprocharle al equipo de Héctor Cárdenas?



Quien conoce bien la presión, el mérito de tener un cupo a un Mundial y la dificultad de quedarse también con un título es Carlos 'Piscis' Restrepo, quien fue campeón de la categoría en 2013. Para él, por difícil que parezca procesarlo, los objetivos están cumplidos.



Caer y levantarse



El equipo evolucionó y eso pasa en estos torneos cortos, se paso del miedo, se entiende que es el Sudamericano, se procesa la responsabilidad de representar a un país. Sí arranca tal vez sin mucha regularidad pero se va acomodando, uno como técnico le va encontrando la vuelta al grupo y los jugadores lo van llenando a uno. Te sacan dos hombres de ataque, te quedas sin Yaser, sin Durán y vas a buscar el reemplazo en el fútbol colombiano y no es tan fácil. Con el trabajo y el conocimiento que él tuvo en el tiempo le dio pie para ensayar y encontrar el complemento para su idea de juego, que ahora se fortaleció con el ánimo de los muchachos, Demostrarse que eran capaces y dar buena imagen los fuertes y regulares en los partidos y con un punto alto, que es la actitud positiva y competitiva.



El ensayo y el error



Tal vez ensayo no es la palabra, uno encuentra respuestas. Puedo ir a un partido y a veces de quienes yo más espero no tengo respuesta, los veo erráticos, fuera de la idea., es difícil para uno porque a veces depositas confianza y no viene la respuesta y de quienes menos esperas a lo mejor tienes cosas más interesantes. Al vivir tres eliminatorias del Sudamericano me tocó la figura, el que responde y el que no, esos altibajos crean al principio la expectativa y luego dan análisis para acomodar las cosas. A nosotros nos tocó una final con 5 jugadores que no arrancaron, las que en teoría eran alternativas y fuimos campeones y al final el trabajo fue con ellos para ganar el título. Uno sabe lo que vive un técnico en 9 partidos para ser campeón. Ahí está la lectura que él le e al equipo, pero también en la repuesta competitiva de los jugadores



¿Cumplió o no?



​A mí en la Federación me ponían objetivos: clasificar y aportar a selección mayor. Sin duda esta Selección tendrá esa necesidad, pintan algunos para consolidar la carrera, para ir a la absoluta. Sí, uno quiere más. Si vas a un Mundial luego quieres hacer lo mejor para la historia del país, todos tenemos derecho a soñar con ser campeones. Hay que darles altos parámetros a estos jugadores y enseñarles a ganar.



¿Es fracaso no tener título?



A veces no planificamos y no estructuramos, a veces hoy clasificamos a un Mundial y al torneo siguiente no, por eso tenemos que planificar. Todos tenemos que crecer, prepararnos, mejorar la estructura de nuestro fútbol. Quien compite va planteándose objetivos, no podemos pensar en algo diferente a lo que somos, muchas veces hay logros pero no son la realidad, son solo resultados. Pero siempre que se pone alguien la camisa de una Selección lo primero clasificar, después ser campeón y es válido. Se suman partidos, se clasifica, se va a otro Mundial, eso es dejar huella en los jugadores y es muy importante porque cuando van a la Selección mayor tengan esa huella, es supremamente importante. por eso la Federación establece esos objetivos. Ahí ya se ha cumplido.