Colombia le pegó un baile a Panamá en Copa Oro W: goleada hace soñar

Colombia inició su camino en Copa Oro Femenina en Estados Unidos y las colombianas lograron superar ampliamente a Panamá por un marcador de 5-0 y no fueron rival de altura para las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

El seleccionado tricolor fue una total aplanadora en el primer tiempo y no sufrieron ante las panameñas, quienes no tuvieron una opción clara ante Natalia Giraldo.



En ese inicio estupendo para las colombianas la más destacada fue Manuela Pavi, quien tuvo su oportunidad en este equipo mayor tras superar una fuerte lesión que la alejó por varios meses y respondió de la gran manera.



De hecho, Pavi fue la encargada de abrir el marcador a los 25 minutos, tras aprovechar un rebote en el área tras un remate de Catalina Usme y la jugadora del Deportivo Cali no dudó con el arco vacío.



Las acciones para Colombia continuaron y Marcela Restrepo fue también una de las que pudo rematar, pero el balón se estrelló en uno de los palos.





Sin embargo, el baile y superioridad que se veía en cancha se empezó a ver reflejado en el marcador, siendo Manuela Pavi la que de nuevo se reportó en el marcador, logrando un doblete ante las panameñas. La juvenil definió en un mano a mano con la arquera Yenith Bailey, quien apenas vio el balón ingresar.



La faena en el primer tiempo la terminó Catalina Usme, actualmente la mejor jugadora en la historia de Colombia. La jugadora del Pachuca aprovechó un error defensivo de la arquera Yineth Bailey, quien pifió y la talentosa atacante definió con el arco a su disposición.



Con ese resultado de 3-0, Colombia se fue al descanso de manera cómoda y solo quedaba que en el segundo tiempo mantuvieran esa amplia ventaja.



Para el complemento, el partido continuó siendo dominio colombiano y de entrada tuvieron varias chances, pero la definición pasó factura, aunque por el resultado a favor, no fue un determinante.



Pese a ello, el cuarto gol llegó hasta el minuto 71, en el que en una jugada de antología comenzada por Linda Caicedo, quien acababa de ingresar, terminó en varios toques donde Daniela Montoya y Catalina Usme fueron conexión para que sorprendieran tirando un pase a la defensora de Manuela Vanegas, quien vestida de delantera logró anotar



Tras ese resultado parecía que Colombia iba a bajar los brazos, pero la que siguiente en reportarse fue la estrella del Real Madrid, Linda Caicedo, quien definió de gran manera ante Bailey. Sin mucho esfuerzo la jugadora se deshizo de dos jugadoras para quedar frente al arco y definir el 5-0.



Si cinco eran muchos, pues el sexto lo puso Liana Zalazar, quien no llevaba mucho en el campo y fue la encargada de definir ante Bailey, que no pudo reaccionar ante el remate.



Al final, el partido terminó 6-0 para la Selección Colombia femenina, quien goleó, gustó y hace soñar en esta Copa Oro Femenina. Su siguiente rival será Brasil, el sábado 24 de febrero.

Se empiezan a acabar las palabras: ¡OTRO GOL DE COLOMBIA!



🇨🇴 6-0 🇵🇦#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/n3LSfxTPU6 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 22, 2024

¡LINDO GOL !



Linda Caicedo sella la goleada de Colombia ante Panamá: ¡GOLAZO!



🇨🇴 5-0 🇵🇦#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/KH2NFcfKQF — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 22, 2024

¡GOOOOOOLAZO DE COLOMBIA!



Manuela Vanegas anota el cuarto para Colombia tras una gran jugada colectiva.



🇨🇴 4-0 🇵🇦#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/HgHT09A1BX — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 22, 2024

¡GOOOOOOL DE COLOMBIA!



Catalina Usme aprovecha un grosero error de la arquera panameña y pone el tecero.



🇨🇴 3-0 🇵🇦#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/Sjmfzvi4IX — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 22, 2024

¡GOOOOOOL DE COLOMBIA!



Manuela Pavi repite y pone el segundo gol para las de Marsiglia.



🇨🇴 2-0 🇵🇦#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/PMxEGPprWH — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 22, 2024